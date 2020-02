Der Rosenmontagszug hat trotz des bescheidenen Wetters rund 12.000 gut gelaunte Jecken angezogen. CAW-Präsident Thomas Holtkamp ist froh, dass er stattfinden konnte. Denn für ihn war es der letzte Zug – zumindest in seiner Funktion als Präsident des Carnevals-Ausschusses Wesel, dem Dachverband der zwölf Karnevalsgesellschaften. Nach sechs Jahren Tätigkeit gibt der 56-Jährige sein Amt ab: Andere sollen die Gelegenheit haben, neue Ideen für den Karneval umzusetzen, sagt er.

Trotz Hunderte von Stunden, die er jährlich in die Vorbereitung von närrischen Veranstaltungen investierte, hat die Arbeit Spaß gemacht, versichert der scheidende Präsident – doch sechs Jahre reichen: „Irgendwann ist es gut.“ Denn nicht nur im CAW, sondern auch in anderen Vereinen hat Thomas Holtkamp schon Vorstandsarbeit geleistet.

Thomas Holtkamp hat in der Prinzengarde Wesel begonnen

Bei den Campingfreunden Nordrhein Wesel, bei den Bürger-Schützen, in der Prinzengarde. Dort ist er 1986 als Tänzer aktiv ins Karnevalsgeschehen eingestiegen und war 1992 bis 2001 Präsident. 2014 übernahm er dann das Amt beim CAW. Der Karneval steckt der gesamten Familie im Blut: Ehefrau Marion ist Präsidentin der Traditionsgemeinschaft der ehemaligen Tollitäten, die Töchter Anne und Kerstin gehören der Prinzengarde an, die Schwiegersöhne sind ebenfalls in der Prinzengarde und im Fanfarencorps aktiv, selbst die älteste Enkelin tanzt schon in der Kinderprinzengarde.

Karneval: Der CAW-Präsident absolviert 100 Termine pro Session

Als „Chef“ des Dachverbandes ist der 56-Jährige für viele organisatorische Aufgaben rund um die fünfte Jahreszeit zuständig: Der Rosenmontagszug gehört dazu, die Auswahl der Prinzenpaares, Veranstaltungen wie die Prinzenproklamation und das Prinzentreffen auf der Riverlady mit 580 Teilnehmern oder die Suche nach Sponsoren.

rosenmontagszug- weseler feiern auch im regen

Im Jahr 2014 wurde Thomas Holtkamp zum Präsidenten des CAW Wesel gewählt. Foto: Erwin Pottgiesser / FFS

Viel Engagement steckt dahinter. Pro Session stehen rund 100 Termine an, aber auch das Vergnügen komme nicht zu kurz. Besonders die Kontaktpflege liegt ihm. Dass der CAW-Präsident dabei einen klaren Kopf behalten muss, macht ihm nichts aus, denn er trinkt keinen Alkohol. Spaß haben geht auch anders. Was Thomas Holtkamp am Karneval schätzt: „Man lernt eine Menge Leute aus unterschiedlichen Bereichen kennen. Und wenn man sieht, mit wie viel Herzblut die Vereine ihre Sitzungen vorbereiten, das ist schön“, sagt er.

Mitgliederzahlen der Karnevalsvereine in Wesel sinken

Jung und Alt feiern gemeinsam. Gerade bei Auftritten in Seniorenheimen oder bei der Lebenshilfe sei zu spüren, wieviel Spaß die Menschen haben.

Auf der anderen Seite stellt Thomas Holtkamp fest, dass die Zuschauerfrequenz bei den Sitzungen und die Mitgliederzahlen in den Vereinen sinken. Er würde sich freuen, wenn Zuwanderer sich für die närrischen Aktivitäten begeistern würden, denn: „Karneval ist keine rein deutsche Geschichte, sondern überregional.“ Mitglieder anderer Nationalitäten würden den Karneval bunt machen und die Integration fördern, ist er überzeugt.

Neuwahl des CAW-Präsidenten im Frühjahr

Der Karneval in Wesel ist – zum Glück – friedlich und familiär, doch auch sind hier Veränderungen bemerkbar. Die Sicherheit beim Rosenmontagszug, zum Beispiel die Security, bindet Kapital, das Holtkamp lieber für weitere Musikgruppen ausgeben würden.

Im Frühjahr steht die Neuwahl der Präsidenten an. Ein potenzieller Nachfolger steht schon bereit: CAW-Schatzmeister Ludger Becker will sich zur Wahl stellen. Thomas Holtkamp wird auch ohne das Amt im Karneval aktiv bleiben – als Mitglied im Fanfarencorps CCL.

>> Die besten Wagen und Gruppen beim Rosenmontagszug

Mit ihren Kostümen und Wagen geben sich die Teilnehmer des Rosenmontagszuges alljährlich viel Mühe. Die besten Wagen und Fußgruppen werden von einer Jury ausgezeichnet. Dabei fiel die Wahl auf den Elferrat der Kolpingsfamilie mit dem Esel-Ampel-Wagen (1.), das Feldmarker Karnevals Komitee mit Greta Thunberg (2.) sowie die Wagen der Voerder Glückbärchis (3.).

Bei den Fußgruppen überzeugten die Bienen des KVC (Platz 1), die Wikinger-Gruppe aus Lackhausen (2.) sowie die Gruppe „Wir sind immer dabei“ mit ihrem Umwelt-Thema „Plastik im Meer“ (3.)