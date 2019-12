Wesel: Chöre der Innenstadt organisieren sich im Netzwerk

Ein Chorkonzert im Dom, eins in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt und dann noch eins in St. Martini. Oftmals an einem Wochenende, bisweilen sogar an einem Abend. Gerade im Requiem-Monat November, auch dann an den Adventswochenenden knubbeln sich die Auftritte.

Doch diese musikalische Konkurrenz ist jetzt Geschichte. Unter der Federführung von Dominik Giesen, Chorleiter des Städtischen Musikvereins, hat sich jetzt das ChorNetzwerk Wesel Innenstadt gegründet. Das Ziel ist klar definiert: Bessere Terminabsprache bei Konzerten, Vermeidung von Doppelbelegungen, Bündelung der Kräfte. Im Online-Konzertkalender „Teamup“ können die Chorleiter der fünf Innenstadt-Chöre – Chorgemeinschaft Aggiornamento, Collegium Vocale, Domkantorei, Städtischer Musikverein und Niederrheinischer Kammerchor – ihre jeweiligen Termine eintragen. Und wer dann ein Konzert plant, kann nachsehen, ob der Tag oder das Wochenende schon belegt sind.

Erster Vorstoß für das Chornetzwerk im Sommer

Im Sommer hatte Dominik Giesen die Idee und fragte bei den Chören nach. „Sollen wir nicht vielleicht mal….?“ Doch die Antworten waren wenig vielversprechend. „So etwas haben wir schon vor 40 Jahren versucht...“ Und: „Das ist ein Riesenaufwand.“ Natürlich habe ihm das gleich „viel Enthusiasmus genommen“, gibt Giesen offen zu. „Bislang gab es keine Absprachen, bei der Planung wurde wenig Rücksicht aufeinander genommen.“ Gewisse Vorbehalte waren zu spüren, doch langsam lege sich das Konkurrenzdenken.

Der Chorleiter blieb hartnäckig

So blieb der Chorleiter hartnäckig, sprach die Kollegen bei der Kulturnacht im September nochmals an. Und traf auf offene Ohren. „Ich kenne die Chorlandschaft in Wesel sehr gut“, sagt Dominik Giesen, „habe auch dank meiner früheren Praktika einen guten Einblick in alle Chöre.“ Und nach Anlegen des Onlinekalenders ging alles plötzlich ganz schnell. Jeder Chor hat bei „Teamup“ eine eigene Farbe, das erleichtert den Wiedererkennungswert. Und inzwischen seien alle froh, „dass es mal jemand macht.“

Broschüre zum Chornetzwerk Wesel ist schon gedruckt

Noch fast druckfrisch ist zudem die begleitende Broschüre des ChorNetzwerks, der Konzertkalender 2020 in der Printversion. In einer Auflage von 2500 Stück wurde der unter den Chören verteilt. Darin finden sich Termine, Steckbriefe und Fotos zu den jeweiligen Chören, die Informationen rund um die Konzerte und die Vorstellung der Veranstaltungsorte in Wesel. Denn man muss nicht in die Philharmonie Köln, zur Mercatorhalle Duisburg oder zur Oper am Rhein nach Düsseldorf – Kultur gibt’s auch vor der eigenen Haustüre.

„Unsere Chöre haben so viel zu bieten“, weiß Giesen. „Aber oft bekommt man nicht mit, wo und wann die auftreten.“ Die Broschüre solle dabei helfen, das Interesse zu wecken und auch mehr potenzielle Besucher anzusprechen. Ganz nebenbei haben ChorNetzwerk und die begleitende Broschüre noch einen weiteren Effekt. „Das Miteinander und das Untereinander wird mehr“, hat Dominik Giesen festgestellt. „Und das ist doch sehr schön.“

Das Chornetzwerk ist auch bei Facebook (www.faceook.com) zu finden unter ChorNetzwerk Wesel Innenstadt. Dort gibt es auch einen Link zum Online-Kalender.