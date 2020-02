Wesel: Das ganze Dorf feierte mit der KGV Ginderich Karneval

Wesel. Ginderich lässt es krachen, wenn die KGV zum Büttenabend ins Festzelt bittet: Wer tanzen kann, tanzt-egal ob Männlein oder Weiblein. Das kommt an

Von Gaby Eggert





Unter dem Motto „Ne Ampelkreuzung is nich drin, doch Bons verteilen kriegen se hin“ startete die KGV Ginderich mit ihrem Büttenabend in die heiße Phase der Karnevalssession. Der Veranstaltungsort: Ein bunt geschmücktes, beheiztes Festzelt.

Dort treffen sich seit vielen Jahren die fantasievoll kostümierten Gindericher, um gemeinsam zu feiern. Vor Jahrzehnten schon haben sich die Vereine im Dorf für eine Party zusammengefunden. „Das hat sich bewährt“, freut sich Präsident Charly (Ralph) Dahmen.

Tanzgarden und Männerballett heizen das Festzelt ein

Charly Dahmen stimmte das Zelt auf das folgende närrische Programm ein. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Besonders stolz ist der Verein auf die drei Tanzgarden, die mit ihren zahlreichen Tänzen das Publikum begeisterten. Es scheint, als wären alle Mädchen aus dem Dorf aktiv auf der Bühne – der Platz reichte so gerade.

Das Männerballett darf beim Büttenabend nicht fehlen. Pascal Dahmen und Stefan Meier gehören dazu und berichten, dass es ihnen ein großes Vergnügen ist, den Damen mit ihrem Auftritt einzuheizen. Stefan ist einer, der in der Regel nicht mal tanzt: „Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt“, sagt er lachend.

Aber für diesen Anlass studiert er gern mit seinen „Kumpels“ eine Choreografie ein. Beide Herren sind für die Hebefiguren zuständig. „Dabei sein ist alles, die Gemeinschaft ist einfach klasse“, berichten sie und flitzen schon wieder zur Bühne, denn sie sind auch die Moderatoren.

Besuch von Prinzenpaar und Kinderprinzessin

Die Damen der KFD Ginderich feierten ausgelassen. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Einen „Appetizer“ für die eigene Veranstaltung an Altweiber gab es von den Damen der KfD. Auch sie tanzten sich in die Herzen des Publikums. Ihr Thema: Die Niederlande. Eigengewächse, auf die sich in jedem Jahr alle freuen, sind Hermann Göllekes und Daniel Stippel.

Und dann machten die städtischen Tollitäten Prinz Pascal I. und Prinzessin Marja I. sowie Kinderprinzessin Jana mit ihrer Prinzengarde und den Musikanten den Gindericher Karnevalisten ihre Aufwartung. Begrüßung, Küsschen hier und Küsschen da, Orden getauscht und dann waren sie auch schon wieder fort zur nächsten Karnevalsveranstaltung in der Stadt.

Prinzessin Michaela und Prinz Friedhelm aus Borth sowie Prinzessin Susanne I. aus Ossenberg konnten dagegen die Sitzung genießen und feierten ausgelassen mit den Gindericher Jecken. Zum Finale brachte der Fanfarencorps CCL unter Leitung von Manuel Holtkamp das Zelt zum Beben.