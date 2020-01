Wesel: DeltaPort will Kanalnetz effektiver nutzen

Tagein, tagaus das gleiche Bild. Kilometerlange Staus auf den Autobahnen, der Weg zur Arbeit wird zur Qual. Und der Lkw-Verkehr sorgt für eine zusätzliche Verdichtung. NRW ist als Stauland Nummer eins längst auf dem Weg zum Verkehrsinfarkt – und das als wichtiger Produktions- und Logistikstandort. Eine Lösung aus dem Dilemma könnte eine verstärkte Nutzung der Wasserstraßen ein. Vor diesem Hintergrund begleitet die DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH – zu der die Häfen Wesel, Voerde, Emmerich und Orsoy gehören – das Forschungsprojekt „DeConTrans“.

Im Mittelpunkt dabei steht eine Verkehrsverlagerung von der Straße auf Binnenschiffe, die Nutzung des westdeutschen Kanalnetzes für den Containertransport. „Wir fahren sehenden Auges in den Verkehrsinfarkt“, sagt DeltaPort-Geschäftsführer Andreas Stolte. „Auch deshalb arbeiten wir häufig mit Forschungsinstituten zusammen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.“

Absichtserklärung unterzeichnet

So hat DeltaPort jetzt eine Absichtserklärung mit Verantwortlichen des Entwicklungszentrums für Schiffstechnik und Transportsysteme in Duisburg (DST) und dem Institut für Forschung und Transfer (RIF) in Dortmund unterzeichnet und ist dem Projektbeirat beigetreten. Gefördert wird das Vorhaben aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Mitteln des Landes NRW, das rund 350.000 Euro beisteuert. Im Fokus des Projektes steht das westdeutsche Kanalnetz, die Erschließung der Kapazitäten auf dem Rhein und seiner Nebenflüsse für die Binnenschiffe. Mit Hilfe von kleinen Containereinheiten von bis zu sechs Metern – so genannte hybridelektrisch angetriebene Regiocarrier – sollen Schiene und Straße entlastet werden.

Alternative für die Nahversorgung

Dank ihres hohen Automatisierungsgrades, bedienbar sind sie von einer Person, lassen sich die Mini-Einheiten kosteneffizient betreiben und wären damit eine Alternative für die Nahversorgung. Die Regiocarrier erreichen auch kleinere Umschlagstellen im NRW-Kanalsystem. Am Ende stünde eine Kooperation von Binnenschiffen und Schienenverkehr im logistischen Quadrat Wesel, Köln, Siegerland und Dortmund. „Bisher werden im Containerverkehr vor allem die Ballungsräume entlang des Rheins mit konventionellen, großen und regelmäßig verkehrenden Schiffen bedient“, betont Cyril Alias, DST-Fachbereichsleiter und Leiter des Projekts DeConTrans. „Wir suchen nach Lösungen, um dies in Zukunft zu ändern.“

Autonomes Fahren

Neben dem Thema Mobilität kommt vor dem Hintergrund der Energiewende auch der Nachhaltigkeit eine besondere Bedeutung zu. Durch die Verkehrsverlagerung auf Schiff und Schiene verringern sich die Emissionen, bei der Straße könnten die immensen Investitionen reduziert werden. „Hinter der Idee stehen kleine Transporteinheiten“, erklärt Joachim Zöllner, Koordinator Projektentwicklung bei DST. „Und die sollen auf kurzen Strecken wie zwischen Duisburg und Dortmund zum Einsatz kommen. Kurze und kleine Schiffe verringern zudem die Kosten, können auch mal in einem der Häfen liegen bleiben.“ Weitere Partner sollen für das Projekt ins Boot geholt werden. „Je mehr sich beteiligen, desto erfolgreicher kann es werden“, betont Andreas Stolte, der die Ideen aus dem internen Delta-Logistikprojekt „log4NRW“ mit einbringen möchte. Gekoppelt ist „DeConTrans“ außerdem noch an die parallel laufende DST-Machbarkeitsstudie zum autonomen Fahren in der Binnenschifffahrt, um die Schiffsführer zu entlasten.

Bis sich die Warenströme tatsächlich auf die Wasserwege verlagern, wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen. DeConTrans ist aber ein erster Schritt, dem Verkehrsinfarkt zu begegnen. Ganz abgesehen von der ökologischen Komponente.