Wesel: Eselrock fasst ganz vorsichtig den August ins Auge

Wesel Das Organisationsteam traf sich zu einem Austausch - und hat sich erst einmal auf einen späteren Festival-Zeitpunkt geeinigt.

Eins ist sicher - ganz egal, ob Corona das Leben auch noch bis in den Sommer hinein oder darüber hinaus bestimmt: Das ist und bleibt ein "Umsonst und draußen-Festival." In einer Zoomkonferenz traf sich das Organisationsteam am Freitagabend zum Austausch. "Wir haben die Situation begutachtet. Und der Tenor war klar - wir waren uns nach ganz kurzer Zeit einig", verriet Vorstands-Mitglied Simon Bleckmann. Die grobe Planung sieht momentan so aus: Das im vergangenen Jahr wegen der Pandemie und in diesem Jahr ursprünglich für das erste Juni-Wochenende geplante Festival wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Fragezeichen hinter dem Wann und Wie

Das 14-köpfige Organisationsteam wird in den nächsten Wochen mögliche Daten durchchecken. So haben Bleckmann & Co. am Freitagabend ganz grob das vorletzte oder letzte Augustwochenende ins Visier gefasst. "Aber alles ist momentan noch Glaskugellesen", gibt Simon Bleckmann zu. "Und abhängig davon, wie sich die Pandemie entwickelt und ob im Spätsommer derartige Festivals überhaupt möglich sind. Da steht momentan noch ein ganz großes Fragezeichen hinter dem Wann und Wie."

Klar ist nur, dass der Verein Eselrock das Wochenende Mitte August schon einmal kategorisch ausschließt, denn da soll in Oberhausen die 20. Auflage von Olgas-Rock über die Bühne gehen. Und eine Konkurrenzveranstaltung wolle man in Wesel auf jeden Fall umgehen.

Mehrere Konzepte durchdacht

Das ehrenamtliche Eselrock-Team hat am Freitag schon einmal mehrere Konzepte durchgedacht - mal in größerem, mal in kleinerem Rahmen. Mehr oder weniger sicher ist aber schon jetzt, dass es nur eine statt der sonst gewohnten zwei Bühnen geben wird. "Wir müssen über viele Dinge nachdenken und praktisch doppelt planen", so Bleckmann, "alles andere macht momentan keinen Sinn." Im vergangenen Jahr hatte der Verein lediglich beim Biergarten-Event der Klanghelden zwei Bands vom Festival auftreten lassen.

Auch in den kommenden Wochen will das Eselrock-Team regelmäßig Kontakt halten, bei den Orgatreffen, bei den Vorstandstreffen, aber auch in den so genannten Kompetenzteams, die sich um die Geländeaufteilung oder die Hygienevorschriften kümmern. Denn eine coronakonforme Ausprägung mit Einbahnstraßensytem, mit einer begrenzten Zahl von Gastronomen, mit Hygienevorschriften dürfte es wohl auch noch im Spätsommer geben.

"Das Positive an der Sache ist, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben", betont Simon Bleckmann. Denn alle Beteiligten kümmern sich ehrenamtlich um das Festival, haben andere berufliche Standbeine. "Wenn das Festival nicht stattfinden sollte, verliert also keiner von uns Geld." Da ginge keine Existenz den Bach runter, deshalb "sind wir frohen Mutes". Da habe die Verantwortung vor den Besuchern das deutlich stärkere Gewicht.

Abwarten und in Kontakt bleiben

So heißt es abwarten für die Eselrocker - und weiterhin per Video-Zoom oder auch per Whatsapp in Kontakt zu bleiben. "Schon seit dem ersten Lockdown machen wir das regelmäßig", so Bleckmann. Lediglich einmal im vergangenen Sommer habe man sich persönlich getroffen. Natürlich müsse man ganz vorsichtig auch erste Kontakte zu den Bands knüpfen - und sich über deren Terminplanung informieren.

Aber in den jetzt 13 Jahren des Festivals sei man inzwischen gut in der Szene vernetzt - auch mit dem jeweiligen Management. "Da geht es uns nicht anders als den Ministerien - wir müssen die Lage beobachten und abwarten, wie die Behörden entscheiden. Es sind eben besondere Zeiten und besondere Umstände."

Wenn die Lage tatsächlich noch einen Monat vor dem Festival unsicher sein sollte, dann würde man, so Bleckmann, komplett absagen. Bis dahin bestimmt die Hoffnung aber die Planung - und das grobe Konzept steht. "Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir das Festival ausrichten können", so Bleckmann. Doch bis dahin gilt die Hoffnung, im August wieder ganz traditionell umsonst und draußen im Heubergpark Musik zu hören...