Wesel. Ein Ferkel hat sich am Auesee versteckt, nachdem es offenbar aus einem Tiertransport entkommen ist. Die Polizei brachte es ins Tierheim in Wesel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wesel: Ferkel „Porky“ darf leben - Weiteres Schwein gesucht

Schweinchen gesucht! Am Samstagmittag brachte die Polizei ein kleines Ferkel in das Tierheim Wesel. Es hatte sich am Auesee versteckt, nachdem es offenbar aus einem Tiertransport entkommen war. Mit ihm soll sich noch ein zweites Schweinchen durch Flucht dem unbekannten Reiseziel entzogen haben, doch die Beamten haben die Suche inzwischen eingestellt.

„Damit geben wir uns nicht zufrieden“, erklärt Wesels Tierheimleiterin Gabi Wettläufer. „Wir versuchen jetzt in Zusammenarbeit mit der Tierrettung Bocholt das Ferkel zu finden.“ Während die Rettungsmaßnahmen auf Hochtouren laufen, genießt Ferkel „Porky“, so hat es das Tierheimteam genannt, seine gemütliche Unterkunft. Zwar provisorisch in einem kleinen Holzhäuschen, weil das Tierheim neben seinen drei Hängebauchschweinen nicht noch Platz für weitere Schweine in Not hat, aber höchst komfortabel auf frischem Stroh mit darüber hängender Wärmelampe.

Tierheimleiterin vermutet inoffizielle Haltung

Zu Fressen bekommt Porky dasselbe wie seine erwachsenen Artgenossen: Schweinefutter und als Zugabe Äpfel, Obst und Gemüse. „Dem Ferkel wurde die Ohrmarke entfernt, man sieht noch das Loch“, sagt die Tierheimleiterin. Für sie ein eindeutiger Hinweis, dass es sich bei dem Tiertransport um eine nicht angemeldete, inoffizielle Haltung gehandelt haben muss. Üblicherweise haben Ferkel zwei Ohrmarken, wenn sie – wie in diesem Fall – vermutlich aus dem Zuchtbetrieb zur Mast gefahren werden sollten.

Das Veterinäramt in Wesel ist bereits verständigt worden. Porky dürften die geheimnisvollen Zusammenhänge um seine Herkunft ziemlich egal sein. Das Ferkel hat schon jetzt das größte Abenteuer bestanden, das sich denken lässt: Es hat sich dem Tod, der in wenigen Monaten auf die Mast gefolgt wäre, verweigert – und das Leben gewählt. Der Verein Bundesverband Tierschutz, dem das Tierheim in Wesel gehört, hat sofort seine Unterstützung zugesagt und bemüht sich aktuell um eine artgerechte Unterbringung auf Lebenszeit.

Sollte Porkys Freund gefunden werden, sollen beide zusammen alt werden dürfen.