Wesel: Frau weicht Wildschwein aus - Pkw landet auf dem Dach

Eine 23-Jährige aus Rees wird bei einem Wildunfall in Wesel verletzt.

Wesel. Der Wagen einer 23-Jährigen Reeserin überschlug sich, nachdem sie einen Zusammenstoß mit einem Wildschwein verhindert hatte.

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Emmericher Straße in Wesel. Eine 23-jährige Frau aus Rees war mit ihrem Pkw von Wesel aus in Richtung Rees unterwegs, als im Bereich zwischen dem Holzweg und der Mühlenfeldstraße plötzlich ein Wildschwein auf die Straße lief.

Die Frau wich dem Tier aus und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Mit Hilfe von hinzueilenden Ersthelfern konnte sich die Fahrerin über das Fahrzeugheck aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste im Anschluss an die Unfallaufnahme

durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden.