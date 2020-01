Wesel: Für Anita Timmreck endet ein langes Berufsleben

Nach und nach räumt sie das Zimmer in der vierten Etage des Rathauses. Von hier hat die Fachbereichsleiterin Anita Timmreck einen guten Blick auf das Parkdeck des Bühnenhauses, das seit Monaten saniert wird. Doch die Fertigstellung wird die 63-Jährige nicht mehr in ihrem Amt begutachten. Denn sie geht jetzt in den Ruhestand.

Wie immer bei Baustellen – und derer hat die Weselerin viele begleitet – kann es negative Überraschungen und Verzögerungen geben. Das ist beim Bühnenhausparkdeck auch der Fall. Eine Winterbaustelle ist jetzt eingerichtet worden, die Arbeiten laufen regen- und frostfrei bei konstanten acht Grad unter einer Zeltplane weiter.

Anita Timmreck hat ihr gesamtes Berufsleben bei der Stadt Wesel verbracht

Anita Timmreck sagt zwar „Ich freu’ mich total auf die Freizeit“, aber sie wäre nicht Anita Timmreck, wenn sie nicht auch mit ein bisschen Wehmut aufs bald Vergangene zurückblickt. „Der Abschied von meinen Kollegen wird mir schwer fallen“, bekennt sie, und fügt hinzu: „Arbeitszeit ist Lebenszeit“. Die heute 63-Jährige hat sie komplett bei der Stadt Wesel verbracht, einem interessanten Arbeitgeber, wie sie findet. Schließlich sei der öffentliche Dienst viel lebendiger als man sich das vorstelle. Man könne mit einer Ausbildung vielseitige und spannende Sachen machen. Ihre persönliche Vita beweist das.

Los ging es für sie im August 1973 mit einer Ausbildung bei der Stadt Wesel im mittleren Dienst. Es folgten zehn Jahre im Sozialamt, wo sie sich unter anderem um das Thema Begrüßungsgeld und um Anträge nach dem Lastenausgleichsgesetz für DDR-Bürger kümmerte. Weitere fünf Jahre verbrachte sie im Bereich Sozialhilfe und holte nach dem Absolvieren der Realschule auf der Abendschule das Abitur nach. Es folgten eine weitere dreijährige Ausbildung im gehobenen Dienst und ein Jahr in der Kämmerei. „Ich fand es immer toll, dass ich die Chance bekam, mich immer weiter zu entwickeln“, schwärmt sie heute.

Viele Jahre Tätigkeit beim städtischen Betrieb ASG

Eine klitzekleine Auszeit von vier Monaten gab es für sie, als ihre Tochter Marie 1989 auf die Welt kam. Und schon ging es unter Franz Michelbrink, der im Januar nach seiner Tätigkeit als Stadtwerke-Geschäftsführer wieder vorübergehend Betriebsleiter beim städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen) wurde, im Bauverwaltungsamt weiter. Der Wechsel zum Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung war nur eine Frage der Zeit. Hier wurde sie in Essen zur Abfallberaterin geschult, die Zeit des Grünen Punkts und des Gelben Sacks begann.

1998 dann die kaufmännische Leitung beim neu gegründeten ASG, wofür sie ein einjähriges Controlling-Studium in Duisburg absolvierte. 2011 wurde Anita Timmreck schließlich stellvertretende ASG-Betriebsleiterin. „Ich habe mich beim ASG immer unheimlich wohl gefühlt“, sagt sie heute, „da spielte so das Leben“. Und sie hätte nie gedacht, dass sie noch einmal wechseln würde. Doch es kam anders. 2012 ging sie mit einem tränenden Auge ins Rathaus, übernahm den Fachbereich Gebäudeservice „mit total netten Kollegen“.

Eine Flüchtlingsunterkunft in 24 Stunden hergerichtet

Auch hier hatte sie es mit Machern zu tun, mit Technikern und Hausmeistern, mit Bauleitern. Neu- und Anbauten bei Schulen fielen in ihre Amtszeit und viele, viele Sanierungen städtischer Gebäude, zuletzt zum Beispiel der Rundsporthalle. An ihrer Arbeit könnten auch gesellschaftliche Entwicklungen abgelesen werden. So würden plötzlich wieder deutlich mehr Schulen und Kitas benötigt, weil es wieder mehr Kinder gibt. Auch das Herrichten einer Unterkunft für Flüchtlinge am Lippeglacis, das innerhalb von 24 Stunden passieren musste, zählt sie dazu. Da habe der öffentliche Dienst gezeigt, dass die Zusammenarbeit bestens funktioniere. Deshalb wirbt Timmreck auch dafür, sich auf neue Stellen bei der Stadt zu bewerben.

Sie selbst blickt nun in eine andere Zukunft. Zum einen auf den Riesengarten an ihrem Haus, zum anderen aufs Kochen und Backen. „Denn ich bin sehr häuslich“, sagt die Fachbereichsleiterin, die in der letzten Sitzung des Ausschusses für Gebäudeservice bedauernd verabschiedet wurde (wir berichteten). Im Frühsommer geht es mit ihrem Mann erst einmal kreuz und quer durch Frankreich, ohne festes Ziel. Denn es sei schön, nicht auf 14 Tage beschränkt zu sein.

Anita Timmreck: „Ich bin begeisterte Schwimmerin“

Auch die städtischen Einrichtungen möchte die 63-Jährige nun deutlich mehr nutzen. Die Volkshochschule zum Beispiel, um unter anderem ihr Englisch aufzupolieren. Aber auch die Bücherei und das Bühnenhaus sowie das Rheinbad nennt sie als Ziele: „Ich bin eine begeisterte Schwimmerin.“ Und da ist noch etwas. Ein Bild davon hängt hinter ihrem Schreibtisch im Rathaus. Es zeigt Venedig. Dort möchte sie hin. Denn dort war sie bislang noch nie.