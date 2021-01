Wesel: Große Freude über Unterstützung für Rettung des Scala

Wesel Seit Donnerstag ist die Crowdfunding-Aktion für das Scala-Kulturspielhaus online. Bis Sonntag sind schon über 20.000 Euro eingegangen.

Karin Nienhaus kann ihr Glück kaum fassen: Am Donnerstagabend hat das Team des durch die Corona-Beschränkungen bedrohten Kulturspielhauses die Crowdfunding-Aktion gestartet - und die Hilfsbereitschaft der Weseler ist riesig: Bis Sonntagmittag sind schon mehr als 20.000 Euro eingegangen. "Ich bin überwältigt", sagte Nienhaus zur NRZ.

Wie berichtet steht die Existenz des Scala auf der Kippe, weil 2020 nur ein Viertel der geplanten Veranstaltungen stattfinden konnte. Um die kommenden Monate bis zum Ende des Lockdowns zu überstehen, hatte das Team gehofft, über das Crowdfunding das Ziel von 25.000 Euro zu erreichen. Dass die Summe schon nach wenigen Tagen fast erreicht ist, begeistert und überrascht Karin Nienhaus. "Wir sind total aus dem Häuschen und unfassbar glücklich."

Viele Stammgäste unterstützen das Scala

Ein Blick auf die Liste der Spender zeigt, dass viele Stammgäste des Kulturspielhauses ihren Beitrag geleistet haben. "Ich kenne fast jeden Namen", sagt Nienhaus. "Wir sind total dankbar, dass die Gäste zu schätzen wissen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben." Seit 2014 gibt es das Scala in einem ehemaligen Kino an der Wilhelmstraße.

Für die kommenden zwei Monate ist die Existenz nun erst einmal gesichert. Das Team hofft, dass sich die Corona-Lage im Laufe des Jahres entspannt und die Impfungen ihren Teil dazu beitragen, dass Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wieder möglich werden. Die Mitarbeiterinnen des Scala planen auf jeden Fall schon einmal für die Zukunft.

Die Crowdfunding-Aktion ist zu erreichen unter https://gofund.me/3e9044fd