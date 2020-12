Wesel: Kirchen öffneten sich zum Krippenbesuch

Wesel Die St. Antonius-Kirche gehörte zu den Gotteshäusern, die den Krippenbesuch ermöglichten. Nur wenige Menschen nutzen die Gelegenheit.

Einige Kirchen haben auch in diesem Jahr die Gläubigen eingeladen, nach den Feiertagen die in den Gotteshäusern aufgestellten Weihnachtskrippen zu besuchen. Außerhalb des Gottesdienstes kann man in Ruhe die meist künstlerisch anspruchsvoll gestaltete Szene aus der Weihnachtsgeschichte greifbar nachempfinden. So auch in der St. Antonius Kirche in Obrighoven.

Und so hat Martin Bußmeier, der Pastoralreferent der Gemeinde, einige Kerzen in der Kirche entzündet, die Krippe ein wenig beleuchtet und sorgt so für eine weihnachtliche Stimmung. An diesem ersten Sonntag nach Weihnachten gilt die Aufmerksamkeit der Gläubigen besonders den Familien und deren Kindern.

Die Aufrufe der Politiker, möglichst zu Hause zu bleiben, die Absagen vieler kirchlicher Veranstaltungen und nicht zuletzt das äußerst unangenehme Wetter halten allerdings an diesem Sonntag viele Menschen vom Besuch der Kirche ab.

Lebensnahe Figuren in der Krippe der St. Antonius-Kirche

Seit vielen Jahren wird die Krippe mit viel Liebe und Gespür links neben dem Altar aufgebaut. Die Figuren wirken trotz ihrer eher geringen Größe lebensnah, tragen sie doch zum Beispiel kleine, echte Kleidungsstücke. Auch die Gesichter sind fein und individuell herausgearbeitet, die Umgebung in und an der Krippe liebevoll gestaltet. Rechts neben dem Altar sind die drei Weisen aus dem Morgenland platziert. Sie sind in einiger Entfernung aufgestellt, da sie sich ja noch auf dem Weg zur Krippe befinden. Auch sie sind bis ins Detail gearbeitet, ihre Geschenke tragen sie deutlich sicht- und erkennbar in goldenen Gefäßen bei sich.

Eine Familie aber hat sich trotz der widrigen Umstände tatsächlich aufgemacht, um den Tag der offenen Krippe für einen Besuch in der Kirche zu nutzen. Vier Generationen versammeln sich nun vor der weihnachtlichen Krippe.

Traditionen zu Weihnachten sollen in Erinnerung bleiben

Hildegard Wollschläger, Tochter Heike Voss und Schwiegertochter Sabrina Schneider mit der neun Monate alten Marie haben aus der kirchlichen Presse von dem heutigen Angebot erfahren. Hildegard Wollschläger, die seit Februar coronabedingt nicht mehr an einem Gottesdienst teilnehmen konnte, freut sich sehr über diese Gelegenheit. „Diese alten Traditionen zu Weihnachten müssen in Erinnerung bleiben“, meint denn auch Heike Voss und ergänzt, wie sehr ihr daran liege, diese Traditionen an ihre Kinder und Enkelkinder weiterzugeben.

Auch zu Hause haben sie kleine Krippen aufgebaut und erinnern sich daran, früher mit den Figuren gespielt zu haben. Doch mit dem Besuch der Kirche und der Krippe ist es nicht genug für die große Familie: Sie legt durchaus Wert darauf, dass Martin Bußmeier einen Segen ausspricht, so wie es in der Ankündigung mitgeteilt war. Und so versammeln sich alle noch einmal vor der Krippe, der Pastoralreferent spricht ein kurzes Gebet und erteilt dann seinen Segen.

Verzichten auf diesen freudigen Ausflug muss allerdings der Vater der kleinen Marie. Er arbeitet bei de Feuerwehr und hat heute Dienst.