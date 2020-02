Noch ist es eine Hängepartie, wenn es um die Zukunft des Otto-Vorberg-Hauses am alten Lippehafen Fusternberg geht. Denn es hängt alles an der Finanzierung des dort angedachten neuen Lippe-Umweltzentrums (die NRZ berichtete). Die Politiker vor Ort möchten es haben, denn es wäre ein Gewinn für die Stadt. Schließlich liegt das Gebäude nicht nur idyllisch, es steht auch direkt an eine der beliebten Radrouten.

Bei dem Gelände hat nicht nur der Lippeverband seine Vorstellungen, auch das Land redet ein Wörtchen mit, denn es gehört zu seinem Besitz. Am Dienstagnachmittag trafen sich dazu Vertreter der Weseler Fraktionen und Bürgermeisterin Ulrike Westkamp im Landesumweltministerium.

Einladerin war die hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik. Hans-Jörg Lieberoth-Leden von der Obersten Wasserbehörde beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen hörte sich die Wünsche von Norbert Meesters (SPD), Sebastian Hense (CDU), Ulrich Gorris (Grüne) und Norbert Segerath (Linke) sowie der Stadtverwaltungschefin an. Alle möchten eine positive Begleitung durch das Ministerium, sagte Meesters anschließend, der den Austausch miteinander als richtigen Schritt wertete. Schließlich habe die Weseler Politik deutlich machen können, worum es ihr hier gemeinsam geht.

Lieberoth-Leden wird sich nun mit dem Lippeverband an einen Tisch setzen, von dem kein Vertreter in Düsseldorf dabei war. Der wiederum arbeitet bereits fleißig im Hintergrund an der Gründung eines Trägervereins und knüpft zum Beispiel Kontakte zu Schulen, die das angedachte Zentrum nutzen könnten. In Zeiten des Klimawandels und des steigenden Umweltbewusstseins wäre das Vermitteln von Umweltbildung hier ideal.

Meesters erhofft sich vom Land, wenn es - wovon offenbar auszugehen ist - nicht die Betriebskostenfinanzierung übernimmt, dass andere Löcher gestopft werden. Letztlich sind die Betriebskosten nämlich der Knackpunkt, ähnlich wie es bei der Erneuerung des Otto-Pankok-Museums in Drevenack auch der Fall war. Hier ist es bekanntermaßen zu einer guten Lösung gekommen, so dass dies Hoffnung machen könnte.

Folgetermin in Wesel

Sebastian Hense (CDU) freut sich nach dem Treffen, dass es einen Folgetermin in Wesel am Vorberg-Haus geben wird – mit Ministerium und Lippeverband. „Ich halte das für einen großen Fortschritt. Wenn die sehen, wie toll es da ist, dann verstehen alle uns besser“, sagt Hense. Auch er berichtet, dass es darum geht, wie die Betriebskosten des Lippe-Umweltzentrums aufgebracht werden können. Die Investitionskosten würden voraussichtlich durch verschiedene Fördermittel abgefedert, so Hense.

Das Problem ist der Zeitfaktor: Denn spätestens Ende des Jahres muss alles geregelt sein, die Neuausrichtung, deren Finanzierung und die Finanzierung der laufenden Kosten. Die Gründung eines Trägervereins wäre eine Möglichkeit. Dort könnten sich beispielsweise Stadt und Stadtwerke, der Naturschutzbund, die Biologische Station, der Regionalverband Ruhr sowie der Naturpark Hohe Mark tummeln. Jetzt heißt es Abwarten.

Viele Ideen

Seit langem gibt es für das Otto-Vorberg-Haus das so genannte Drei-Säulen-Konzept. 1. sollen Ausstellung und Information eine Rolle spielen, 2. Bildung und 3. Kommunikation und Kooperation.

Im Rahmen eines Projekts der Hochschule Ostwestfalen-Lippe entwickelten Studenten im Sommer 2018 bereits viele Ideen für das Areal.

Dazu gehört ein Ökospielplatz, ein Hafencamp und ein Auenpfad zum nahe gelegenen alten Wasserwerk. Die historische Anlage könnte in die Planungen einbezogen werden.