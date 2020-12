Wesel: Kreisverwaltung ist bis 5. Januar geschlossen

Das Kreishaus Wesel ist erst am 6. Januar wieder geöffnet.

Wesel. Die Dienststellen der Kreisverwaltung Wesel sind bis einschließlich 5. Januar geschlossen. Die Verlängerung der Schließung um zwei Tage dient der Kontaktreduzierung während der Corona-Pandemie.

Ab Mittwoch, 6. Januar, ist die Kreisverwaltung wieder mit vorheriger Teminvereinbarung erreichbar. Bereits vereinbarte Termine in der Zulassungsstelle Wesel und im Dienstleistungszentrum in Moers bleiben auch am 4. und 5. Januar bestehen.

Bürger-Informationen zum Coronavirus

Die Corona-Hotline mit der Nummer 0281/207 4060 ist an Silvester von 8 bis 12 Uhr sowie vom 28. bis 30. Dezember und ab dem 4. Januar von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Über die Hotline berät ein geschultes Team in allen wichtigen Fragen rund um Ordnungsverfügungen oder zur Quarantäne von Kontaktpersonen und positiv getesteter Patienten.

Alternativ zur Telefon-Hotline erreichen die Bürger die Kreisverwaltung zum Thema Corona auch per E-Mail unter bi@kreis-wesel.de.

Infos auch auf der Homepage des Kreises oder beim NRW-Bürgertelefon

Zur Entlastung der Hotline werden die Bürger gebeten, sich auch auf den Internetseiten des Kreises Wesel zu informieren. Das Land NRW hat außerdem unter 0211/9119-1001 ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet. Informationen und Dienstzeiten sind zu finden unter: https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus.