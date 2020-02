Wesel. Entlastung für Angehörige, Abwechslung und Betreuung für Senioren: Am Flesgentor in Wesel öffnet eine neue Tagespflege. Sie setzt auf Bewegung.

Wesel: Neue Tagespflege am Flesgentor für 21 Senioren

Hektische Betriebsamkeit in den Räumen eines ehemaligen Wasserbettengeschäftes am Flesgentor: Schon am 17. Februar will die Pflegezentren Niederrhein GmbH & Co.KG hier eine Senioren-Tagespflege für 21 Gäste eröffnen.

Die Möbel sind geliefert und werden aufgebaut – auf Leiterin Irina Rerich, ihre Stellvertreterin Andrea Thiede und das Team wartet bis dahin noch viel Arbeit. Das Ladenlokal und eine angrenzende Werkstatt – in den 70er Jahren war hier eine Tankstelle – sind entkernt und runderneuert und bieten zusammen 400 Quadratmeter Platz für die Gäste.

Die sollen hier tagsüber versorgt und betreut werden – das entlastet Angehörige und gibt ihnen die Chance auf eine Auszeit von der häuslichen Pflege, erläutert Rerich

Jan Zocher ist Mitglied der Geschäftsleitung der Aaldering Unternehmensgruppe, zu der die Pflegezentren Niederrhein gehört. Vorn, am Flesgentor, gibt es nur einen Notausgang – die Tagespflege wird einen freundlichen Eingangsbereich vom Innenhof her bekommen, mit Terrasse und Wintergarten. Der Zeitplan ist ambitioniert, doch Zocher bleibt gelassen.

Beweglich bleiben, geistig und körperlich

Bewegung und Beweglichkeit, geistig wie körperlich, stehen demnächst hier auf dem Tagesprogramm. „Wir arbeiten mit dem Bewegungsförderungskonzept 5 Esslinger“, erläutert Rerich. Es gehe darum, die Fähigkeiten der Senioren zu fördern, damit sie weiter zu Hause leben können.

Zur Straße hin gibt es lediglich zwei Notausgänge – der Innenhof bietet den ankommenden Senioren Platz und Sicherheit am Eingangsbereich. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Sitzgymnastik, Gedächtnistraining, ab und an ein Ausflug in den Kasinogarten, wo ein Gerät nach dem Prinzip der 5 Esslinger zum Üben einlädt. Dazu ein bisschen Hauswirtschaft – die Gäste sollen aktiv bleiben, frei nach dem Motto „wer rastet, der rostet“.

Gemeinsam Frühstück bereiten

So bereiten die Gäste Frühstück und den Nachmittagskaffee gemeinsam mit dem Team zu, das Mittagessen liefert ein Caterer. Einen Empfang gibt es, eine Küche und einen Aufenthaltsraum, dazu Ruheräume mit Sessel oder wahlweise auch Betten.

Die Gesellschaft betreibt seit 2016 in Rheinberg eine Tagespflege, ihr Konzept wurde erweitert und nun in Wesel angesetzt.

Interessierte Senioren können sich bei Irina Rerich melden (02843/ 169 33 55) es sind noch Plätze zu haben. Es werden auch noch Mitarbeiter gesucht: Altenpfleger, Betreuungsassistenten, Hauswirtschafterinnen oder FSJler können die Einrichtungsleiterin ebenfalls ansprechen.