Wesel: Traktor-Lichterfahrt erfreute die Patienten

Die weihnachtlich geschmückten Trecker fuhren am Krankenhaus vorbei.

Wesel Am Dienstagabend wurden die Patienten des Evangelischen Krankenhauses Wesel mit einer Traktor-Lichterfahrt erfreut.

Wesel. Wegen des Corona-Virus können an Weihnachten im Evangelischen Krankenhaus (EVK) Wesel weder eine klassische feierliche Christvesper noch der traditionelle Rundgang des Schwesternchors über die Stationen erfolgen. Stattdessen werden an Heiligabend nun die Dombläser unter Leitung von Ansgar Schlei um 14.30 Uhr im Krankenhauspark im Fackellicht spielen, um auf die darauf folgende kurze Christvesper mit festlicher Musik einzustimmen. Diese wird in die Zimmer übertragen.

Am Dienstagabend gab es bereits eine gelungene Aktion: Eine Traktor-Lichterfahrt über den Parkplatz. Diese erfreute viele Patienten, die das Treiben staunend an den Fenstern verfolgten.