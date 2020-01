Wesel: Umbau im Esplanade-Center hat begonnen

In das Erdgeschoss des Esplanade-Centers kehrt nun endlich wieder Leben ein. Nach längerer Planungszeit sind die Umbauarbeiten angelaufen: Die Discount-Einzelhandelskette Aldi hat im Inneren des Gebäudes damit begonnen, einen Teil des ehemaligen Saturn Marktes, der im März 2019 geschlossen wurde, abzutrennen und in die bestehende Filiale zu integrieren.

Bis Ende Februar soll hier ein modernerer, größerer Aldi-Markt entstehen sowie der Zugangsbereich verändert werden. Dafür wird der bestehende Markt ab 21. Januar vorübergehend geschlossen. Nach Aldi beginnt dann Edeka mit dem Umbau des ehemaligen Elektronik-Marktes.

Aldi-Filiale wird für den Umbau einige Wochen geschlossen

Wie Martin Stopa, Leiter der Filialentwicklung der Aldi Regionalgesellschaft in Rheinberg, erklärt, wird die von Anfang der 2000er Jahre stammende Filiale nach einem neuen Einrichtungskonzept ähnlich wie an der Reeser Landstraße umgestaltet – moderner und zeitgemäßer. Die Verkaufsfläche wird von jetzt 760 Quadratmeter auf 965 Quadratmeter (mehr als 1300 Quadratmeter Nutzfläche) vergrößert. Das Sortiment wird sich nicht ändern, aber um eine so genannte „Backwelt“ anstelle des Back-Automaten ergänzt. Das heißt, es wird einen Backbereich geben mit einer so genannten Ausgabeeinheit für Brot und Brötchen und andere Waren.

Außerdem wird der Zugang von der Tiefgarage zu den Geschäften neu gestaltet. Über Rolltreppen können Kunden künftig in eine Zugangsmall gelangen – also in einen Eingangsbereich, von dem aus Aldi und Edeka erreichbar sind. Alles soll transparent und offen gestaltet werden, erläutert Stopa. Aldi werde dann von der Kreuzstraße und von der Esplanade aus zugänglich sein. Vorher muss die Filiale jedoch für vier Wochen wegen der Bauarbeiten geschlossen werden - vom 21. Januar bis zum 24. Februar ist der Innenstadt-Discountermarkt dicht.

Edeka zieht in den ehemaligen Saturn-Markt

Auch Edeka steht nun in den Startlöchern und wird demnächst mit dem Umbau beginnen. Im verbleibenden Teil des früheren Saturnmarktes wird wie berichtet bis voraussichtlich Mitte 2020 der neue Lebensmittelmarkt auf 1800 Quadratmetern entstehen. Ursprünglich wollte Edeka schon 2019 einziehen. Das Warenangebot soll 25.000 Artikel umfassen, darunter aufgrund der Innenstadtlage viele Convenience-Produkte, das sind vorbereitete Lebensmittel-Artikel für Kunden, die den schnellen Einkauf bevorzugen. Auch ein Backshop und ein Café mit Sitzplätzen ist geplant.

Das endgültige Konzept gestalte der jeweilige Kaufmann selbst, erklärte Edeka Rhein Ruhr schon vor einiger Zeit auf Anfrage. Welcher Betreiber den Markt übernehmen wird, hat die Handelsgesellschaft bisher noch nicht mitgeteilt. Nach NRZ-Informationen soll es ein Kaufmann aus Xanten werden.