Wesel: Unbekannte legten großen Stein mitten auf die Straße

Wesel. Unbekannte hatten auf der Straße Am Schwan einen Stein auf die Fahrbahn gelegt. Eine Autofahrerin fuhr dagegen, blieb aber unverletzt.

Am Freitag in den späten Nachmittagsstunden legten Unbekannte in

Lackhausen einen etwa 30 mal 40 Zentimeter großen Stein auf die Straße Am Schwan.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Wesel bemerkte das Hindernis zu spät und fuhr

mit ihrem Hyundai gegen den Stein. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am

Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter der Rufnummer 0281/107-0 entgegen.