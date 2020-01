Wesel. Die Bislicher Straße an der Grav-Insel ist sicherer geworden. Doch ein Stück weiter gibt es noch eine Gefahrenstelle. Die SPD fordert Abhilfe.

Wesel: Verkehrsinsel entschärft Gefahrenstelle für Radfahrer

Jahrelang war die Einfahrt zur Grav-Insel an der K 7 (Bislicher Straße) ein Gefahrenpunkt besonders für Radfahrer: Denn hier endet der Radweg, der von Wesel aus über den Deich führt. Die Zweiradfahrer mussten früher in Höhe der Einfahrt die Bislicher Straße überqueren, um auf dem dortigen Radweg weiterzufahren. Das führte mitunter zu brenzligen Begegnungen. Seit Mai ist die Stelle entschärft: Die Verkehrsinsel als Querungshilfe für Radler an der Einmündung zum Campingplatz soll für mehr Sicherheit sorgen.

Das hat bisher auch geklappt, sagt Campingplatzbetreiber Frank Seibt: „Das ist eine Entlastung. Früher kam es hier häufig zu gefährlichen Situationen“. Immerhin dürfen die Autos auf der K 7 an dieser Stelle mit Tempo 70 fahren. Die Verkehrsinsel erleichtert nun den Zweiradfahrern die Querung. Und durch die eindeutige Vorfahrtsregelung für den Radverkehr an der Zufahrt zur Grav-Insel ist nun auch klar, dass die Autos vom Campingplatz kommend aufpassen müssen.

Kurve auf der Bislicher Straße ist weitere Gefahrenstelle

Auch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp ist froh, dass der Kreis Wesel den Gefahrenpunkt sicherer gestaltet hat, denn die Strecke zwischen Wesel und Bislich ist bei Radfahrern sehr beliebt. Rund 200.000 Euro hat die Umgestaltung gekostet, immerhin musste für die Verkehrsinsel die Straße verbreitert werden.

„Dafür haben wir jahrelange beim Kreis gekämpft“, sagt auch SPD-Chef Ludger Hovest. Eine Problemzone bleibt jedoch auf der Bislicher Straße – und hier wollen sich die Sozialdemokraten nun auch für Abhilfe einsetzen: Ein Stück weiter müssen Radfahrer, die in Richtung Fährhaus abbiegen wollen, in einer unübersichtlichen Kurve wieder die Bislicher Straße queren.

Motorradfahrer überschreiten häufig Tempolimit

Dort gilt zwar Tempo 50, das Limit werde aber besonders von Motorradfahrern häufig nicht eingehalten, weiß Hovest. Ein schwerer Unfall hat sich hier bereits ereignet. Daher will sich die SPD beim Kreis auch hier für eine ähnliche Lösung wie an der Einfahrt zur Grav-Insel einsetzen. Die notwendigen Anträge will die SPD jetzt stellen. (rme)