Wesel. Fünf Stunden feiern die Dinslakener Pinguine in der Niederrheinhalle Wesel ihre Herrensitzung. Rund 600 Narren ließen sich das nicht entgehen.

Wesel: Wenn Männer feste feiern – Herrensitzung der Pinguine

Welch eine Stimmung schon am Sonntagmorgen in der Niederrheinhalle: Es war bereits das zwölfte Mal, dass das Dinslakener Narrenkomitee 1979 „Die Pinguine“ zu seiner Weseler Herrensitzung eingeladen hatte. Einmal im Jahr wollen sich karnevalssüchtige Männer richtig austoben. Bierfässer standen auf den Tischen bereit – die Party konnte beginnen.

Mehr als 600 Besucher lassen es krachen

Für die Herrensitzung haben sich die Jungs schick gemacht. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Voller Stolz konnte Jörg Köster, 1. Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft, verkünden, dass erstmals die 600er-Marke an Besuchern übertroffen wurde. Über fünf Stunden lang wurde gesungen, gelacht, geschunkelt und unzählige Male statt „Helau“ das traditionelle dreimal kräftige L….. ausgerufen.

Eisbrecher an diesem Morgen war Oli, der Köbes, einst vom WDR zur „Rampensau des Jahres“ gekürt. In typischer Kleidung mit Schürze und mehreren Gläschen Kölsch in der Hand lästerte er über Donald Trump, Veganer und allerlei Tückisches aus dem Alltag.

Bauchredner Fred van Halen trat mit seinem frechen Vogel Aki auf und plauderte munter drauf los. „Kennen Sie den Unterschied zwischen Angela Merkel und einem Elefant? - Fünf Kilo!“ Der Mann mit dem Tropenhelm war schon häufiger Gast in der Niederrheinhalle.

Rockig oder traditionell jeck – guter Mix in der Niederrheinhalle

Viel Musik wurde auch von den Männern im Frack und Zylinder präsentiert. Die Kleinstadtrokker sangen Hits aus der guten alten Zeit sowie Rock’n Roll zum Frühstück. Da blieb keiner mehr sitzen. Stimmungsvolle Karnevalshits von den Höhnern wurden kräftig mitgesungen. Die feiernden Herren waren da wohl sehr textsicher.

Frank Morawa von den drei Colonias. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Auch die drei Colonias - mittlerweile schon 44 Jahre im Karneval aktiv - brachten die Männer in Stimmung. Bekannt wurden sie einst mit „Bier und ’n Appelkorn“. Als „Die alte Dampfeisenbahn“ sich in Bewegung setzte, gab es eine Polonaise. Zwischen den einzelnen Programmankündigungen von Moderator Fabian Frenzer trat eine leicht bekleidete Schönheit mit Namen Bella als „Nummerngirl“ auf.

Schließlich waren die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzgruppe „Große Ehrenfelder KG Rheinflotte von 1951“ eine Augenweide. Ihre Tanzeinlagen waren atemberaubend. Der Schäl Prinz und die Sängerin Sabrina Berger vervollständigten die größte Männer-Party am Niederrhein. Die Pinguine hatten wieder alles Erdenkliche getan, um ihre Gäste zu unterhalten. Und so kann Wesel durchaus mit den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf mithalten!