Wesel. In Wesel hat das Gastronomen-Paar Busch aus Haus Blumenkamp verkauft, was nicht niet- und nagelfest war. Sogar Fenster und Türen.

Wesel: Zum Ausverkauf kamen Stammgäste zum Haus Blumenkamp

Wilhelm Busch füllt den Quittungszettel aus, während er mit den beiden Kunden locker über alte Zeiten plaudert. Dann wechselten wieder ein paar Vasen und Gläser den Besitzer. Zwei weitere Besucher, die den Saal des Hauses Blumenkamp am Samstag betraten, begrüßte der Wirt mit Vornamen. Es waren frühere Stammkunden.

Mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge verkauften Wilhelm und Gaby Busch am Wochenende das Inventar ihrer Traditionsgaststätte. Küchengeräte, Dekoartikel, sogar die alte Theke und eine der Kegelbahnen waren am Nachmittag schon weg. „Ich habe damit gerechnet, dass viele Leute vorbeikommen werden“, so Gaby Busch. „Wir wurden im Vorfeld schon oft ganz ungeduldig gefragt, wann unser Trödel ist“, sagte sie lachend.

Töpfe und Pfannen wechselten schnell die Besitzer

Sammler konnten mit ein wenig Geduld besondere Gläser finden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

20 Jahre lang führten die Eheleute das Restaurant an der Hamminkelner Landstraße. Der Familienbetrieb blickt aber schon auf eine deutlich längere Vergangenheit zurück. Ende Dezember des letzten Jahres war dann aber Schluss.

Gaby und Wilhelm Busch beschlossen die Gaststätte zu schließen – auch aus gesundheitlichen Gründen. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, konnte nun gekauft werden. Sogar für die Türen, Fenster und die massiven Kronleuchter des Saals fanden sich Interessenten.

Manche Töpfe standen noch auf dem Kohleherd

Auf den langen Tischen standen aber auch jede Menge Dekoartikel, Gläser, Suppenkellen oder einzelne Geschirrteile. Vor allem die Töpfe und Pfannen, mit denen Wilhelm Busch jahrzehntelang gekocht hat, fanden schnell einen neuen Besitzer. Dass die Kochutensilien so gut weg gehen, dachte er nicht. „Die Töpfe haben zwar alle eine gute Qualität aber sie sind ja auch gebraucht und wurden tagtäglich genutzt. Einige standen sogar noch auf dem Kohleherd.“

Auf manche Gelegenheit sind im Haus Blumenkamp die Gläser gehoben worden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Es waren vor allem Stammgäste, die „ihrem“ Haus Blumenkamp am Samstag einen letzten Besuch abstatteten, ein letztes Erinnerungsstück kauften, bevor das Gebäude in wenigen Wochen abgerissen wird. An gleicher Stelle sollen acht Doppelhaushälften und ein Zweifamilienhaus entstehen.

Die Kiste von Frank und Susanne Kafka aus Dinslaken füllte sich mit viel Dekomaterial, Warmhalteplatten und kleinen Gerätschaften für die Küche. „Das ist ja eigentlich kein Trödel, das sind qualitativ hochwertige Sachen. Ich finde es schön, dass die Besitzer die gut erhaltenden Sachen an Privatleute verkaufen“, erklärte Frank Kafka.

Natürlich, so Wilhelm Busch, hängen an vielen Teilen Emotionen. Doch die Dinge, von denen sich die Gastronomen nicht trennen wollten, standen auch nicht zum Verkauf. So zum Beispiel das eigene Familienwappen. Das stand zwar im Saal, jedoch nur zur Dekoration. Gaby Busch sieht den Verkauf des letzten Inventars aber auch als einen Neuanfang. „Wir konnten den Zeitpunkt selbst wählen, wann Schluss ist. Jetzt freuen wir uns auf eine neue, spannende Zeit und darauf, auch am Wochenende einmal mehr Zeit für uns zu haben.“