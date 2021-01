Weseler CDU fordert Sanierung des Gindericher Feldes

Der CDU-Ratsherr Christoph Lohmann kritisiert den Zustand der Straße, die bereits für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt ist.

Der CDU-Ratsherr Christoph Lohmann hat jetzt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp angeschrieben und macht sich für Sanierung des Wirtschaftswegs Gindericher Feld stark, denn der Weg weise über die gesamte Länge von etwa 600 Metern tiefe Schlaglöcher auf.

Dieser Weg sei in den letzten Jahren nach den Wintermonaten immer wieder

provisorisch instandgesetzt worden, indem die Schlaglöcher mit Teer verfüllt wurden.

"In den darauffolgenden Wintermonaten wurde der Straßenbelag dann immer wieder durch

Nässe und Frost neu angegriffen, so dass sich an denselben Stellen wieder neue

Schlaglöcher bildeten", schreibt Lohmann. Zu Beginn der Kanalbauarbeiten sei diese Straße Teil der Umleitungsstrecke für die betroffenen Anwohner und die Besucher der Dorfschule gewesen. Das habe dem Straßenbelag zusätzlich belastet.

Dauerhafte Lösung gefordert

"Die Straße ist mittlerweile für Fahrzeuge über 3,5t gesperrt und die Umleitung wurde

über die Straße „Zur Bauernschaft“ verlegt, wodurch sich die Umleitung nochmal um etwa

einen Kilometer verlängert und somit auch noch eine zusätzliche Belastung für die Anwohner

darstellt", klagt der CDU-Ratsherr. Deshalb bittet Lohmann um eine dauerhafte Lösung für den Wirtschaftsweg.