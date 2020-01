Weseler Notarzt zahlt 13.000 Euro an Johanniter und Malteser

Am Ende ging es im Weseler Amtsgericht doch viel schneller, als die zwei Stunden zuvor es hatten erahnen lassen. Das Strafverfahren gegen einen Notarzt aus Wesel, der als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Duisburg angestellt war, wurde gestern vorläufig eingestellt. Sofern der 60-Jährige innerhalb der nächsten sechs Monate 13.000 Euro zu jeweils gleichen Anteilen an den Malteser Hilfsdienst in Wesel und die Johanniter Unfallhilfe in Duisburg zahlt, folgt dann auch die endgültige Einstellung. Dass das Verfahren – ursprünglich waren fünf Verhandlungstage angesetzt – letztendlich schon am ersten Tag beendet werden konnte, lag wohl in erster Linie an der Gesprächsbereitschaft des Angeklagten, der ausführlich zu jedem Vorwurf Stellung bezog.

Ohne Genehmigung des Dienstherren

Der Weseler soll zwischen 2010 und 2015 Notarztfahrten in Wesel zu Unrecht abgerechnet, aus finanziellen Gründen Patienten für eine Studie gesucht und unerlaubt einer Kollegin Betäubungsmittel übergeben haben. Zudem gab es Ungereimtheiten beim Sponsoring von Schulungsveranstaltungen, beim Ausstellen von Formularen bei Todesfeststellung, einer Fortbildungsreise nach Boston und beim Eintragen von Dienstzeiten – zusammengefasst soll der Arzt mehrfach als Amtsträger ohne Genehmigung des Dienstherren gehandelt haben.

Mit der Stadt Duisburg einigte sich der Notarzt auf außergerichtlichem Wege, zum 30. Juni 2016 wurde das Arbeitsverhältnis beendet.

An die Stadtkasse zurückgezahlt

Der Weseler erklärte vor Gericht, er habe nie unabhängig gehandelt, sondern sei in ein Netzwerk von Ärzten, den Verantwortlichen der Duisburger Kliniken und den rund 140 Notärzten vor Ort eingebunden gewesen. „Es war kein Alleingang von mir, alles erfolgte in Abstimmung“, so der Angeklagte. Die Kosten für die Notarztdienstbesprechungen habe er selbst getragen und auch steuerlich angegeben. Bei den Sponsoring-Veranstaltungen sei ihm die Transparenz immer wichtig gewesen, deshalb gab es Flyer und Plakate. Bei den Rechnungen zur Leichenschau habe er „unzulässigerweise Formulare angefertigt“, wie er einräumte. Allerdings sei dies erfolgt, um eine einheitliche Regelung zu treffen. Zudem sei der Pauschalbetrag in Höhe von 75 Euro vergleichbar mit den Nachbarkommunen. Die von der Stadt Wesel gezahlte Pauschale für Notarztfahrten im Privatauto hat der Arzt an die Stadtkasse zurückgezahlt.

Bessere Versorgung war die Motivation

15 Jahre lang sei er zudem schon auf eigene Kosten in die USA gereist, um sich in Boston zum Austausch mit Kollegen zu treffen. 2015 habe sich dann sein Vorgesetzter geweigert, diese Fahrt als Dienstreise anzuerkennen. „Auch da bin ich der Überzeugung, korrekt gehandelt zu haben.“ Gleiches galt für ihn bei der Teilnahme an der so genannten Euromax-Studie. „Duisburg hatte bundesweit die höchste Todesrate durch Herzinfarkt. Eine bessere Versorgung der Patienten war meine Motivation, ich hatte kein finanzielles Interesse.“ Die Staatsanwältin sah das erwartungsgemäß anders: „Mir geht es gegen den Strich, dass Sie meinen, völlig selbstlos und in keinster Weise eigennützig gehandelt zu haben. Wir werden Ihnen das Gegenteil nachweisen. Gerade als Amtsträger ist das nicht richtig.“

Vor diesem Hintergrund kam der vorzeitige Schlussstrich doch ein wenig überraschend. Inzwischen hat der Arzt eine Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule Mittelhessen angenommen. „Aber die vergangenen viereinhalb Jahre waren die schwersten meines Lebens mit einer unglaublichen Belastung für mich und meine Familie.“