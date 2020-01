Wesel. Zwischen einem unbekannten Drohnenpiloten und einem 68-jährigen Mann ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr zum Streit gekommen.

Körperverletzung: Weseler Polizei sucht Drohnenpiloten

Zwischen einem unbekannten Drohnenpiloten und einem 68-jährigen Mann ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr zum Streit und zu einer Körperverletzung gekommen. Der Weseler hatte vermutet, dass der unbekannte Drohnenpilot sein Grundstück am Flesgentor filmt. In einem Gespräch wollte er den Piloten von weiteren Bildaufnahmen abhalten.

Der Unbekannte warf daraufhin den 68-Jährigen zu Boden, trat ihn und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Figur, dunkle Haare, er trug einen Drei-Tage-Bart, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine graue Jogginghose. Hinweise an die Polizei in Wesel unter 0281/1070.