Wesel. Um dem Müllproblem entgegenzuwirken, bietet Shell ab sofort auch Getränke in Mehrwegsbechern an. Sechs Tankstellen im Kreis Wesel machen mit.

Weseler Tankstellen verkaufen Kaffee in Pfandtassen

Etwa 2,8 Milliarden Einwegbecher werden in Deutschland verbraucht, so eine Studie des Bundesumweltamtes. Das entspricht pro Stunde einem Verbrauch von rund 320.000 Bechern. Der negative Einfluss auf die Umwelt ist ohne viel Fantasie nachvollziehbar.

Einzelne Weseler Mitbürger haben bereits einen Beitrag zur Müllvermeidung geleistet. So weiß Claudia Born von der Shell-Tankstelle an der Schermbecker Landstraße von einem Schornsteinfeger zu berichten, der allmorgendlich seine Tasse für den Coffee-to-go mitbringt.

Tankstelle übernimmt das Spülen der Becher

Um dem Problem der Einwegbecher entgegenzuwirken, hat sich der Mineralölkonzern Shell entschlossen, in Zusammenarbeit mit seinen Tankstellenbetreibern ein Mehrwegsystem einzuführen. Etwa 60 Prozent der Shell-Tankstellen in Deutschland bieten ihre Getränke ab sofort auch in Mehrwegbechern an. Dazu kooperiert der Konzern mit dem Startup-Unternehmen Recup. Für einen Euro Pfand plus – bei Bedarf – 1,30 Euro für einen wiederverwendbaren Deckel kann der kaffee- oder kakaobegeisterte Kunde einen Mehrwegbecher erstehen.

Das Spülen der Becher nach Gebrauch übernimmt die Tankstelle: Der gebrauchte Becher wird gegen einen neuen ausgetauscht. Lediglich die Deckel können aus hygienischen Gründen nicht getauscht werden. Wiederverwendbar sind sie natürlich auch.

Auch die sechs Tankstellen von Tassilo Pittschi im Raum Wesel beteiligen sich an der Aktion. „Allein bei uns gehen jährlich etwa 85.000 Portionen über die Theke“, macht Tassilo Pittschi deutlich. Etwa jeder zehnte Kunde nimmt ein heißes Getränk mit aus der Tankstelle. Auch Ingrid von Eerde freut sich über das Engagement: „Alle Appelle zu umweltbewusstem Verhalten nutzen nichts, wenn es nicht praktisch umgesetzt werden kann“, betont die Klimamanagerin der Stadt.

„Es ist gut, wenn bei der Aktion viele Betriebe mitmachen“

Ebenso positiv fällt das Echo von Johannes Opgen-Rhein, dem Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung aus: „Es ist gut, wenn bei der Aktion viele Betriebe mitmachen“, freut sich der Diplom-Verwaltungswirt auf eine Ausweitung der unbefristeten Initiative. 552 Becher hat die Tankstelle an der Schermbecker Landstraße geordert. Schon nach wenigen Stunden wurde klar, dass da wohl noch Nachholbedarf besteht: Nach wenigen Stunden hatten bereits 38 Mehrweg-Kaffeebecher den Besitzer gewechselt.