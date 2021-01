Die SPD will mehr Ingenieure im Rathaus beschäftigen.

Personalpolitik Weseler SPD will mehr Techniker im Rathaus beschäftigen

Wesel Zuletzt konnte eine freie Stelle als Bauüberwacher nicht besetzt werden, weil keine Bewerbungen eingingen, kritisieren die Genossen.

Die Weseler SPD hat sich Gedanken über die Personalsituation im Rathaus gemacht und fordert nun vier neue Stellen, die ein duales technisches Studium ermöglichen. Wo diese Stellen angesiedelt werden, soll die Verwaltung selbst festlegen. Nach Ansicht von Patrik te Paß, sachkundiger Bürger für die SPD, fehlt es in der Stadtverwaltung an geeigneten Ingenieuren." Zuletzt konnte beispielsweise eine freie Stelle als elektrotechnischer Bauüberwacher im Tiefbau nicht adäquat besetzt werden, da keine Bewerbungen eingingen. Auch bei der Suche nach geeigneten Bauingenieuren stellt sich kein besseres Bild dar", so te Paß.

In Zeiten eines Arbeitsmarktes, welcher insbesondere ab den akademischen Laufbahnen arbeitnehmergesteuert sei, falle es den kommunalen Behörden zunehmend schwerer, sich gegen Wirtschaftsbetriebe zu behaupten. Zu groß seien Unterschiede in Sachen Gehalt und Nebenleistungen.

Bindung zum Arbeitgeber herstellen

Im Wesentlichen seien es die weichen Faktoren, die die Arbeit bei einer Stadtverwaltung dennoch attraktiv gestalten. Nette Kollegen, faire Arbeitsbedingungen, einen nahen Arbeitsort und klare Strukturen seien beispielhaft. "Solche Softskills sind allerdings insbesondere Universitäts- und Fachhochschulabsolventen selten bekannt und geraten schnell ins Hintertreffen. Genau hier setzt unser Antrag an", so der sachkundige Bürger. Wenn bereits während des Studiums eine enge Bindung zum späteren Arbeitgeber bestehe, so sei es aus seiner Sicht auch wahrscheinlicher, dass diese Bindung über die Ausbildungszeit hinaus bestand hat.