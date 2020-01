Hamminkeln. Bebauung am Rathaus: Dem Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung werden ein Verkehrs- und ein Einzelhandelsgutachten vorgestellt.

Wenn am Mittwoch der Ausschuss für Umwelt, Planung und Stadtentwicklung um 16 Uhr im Rathaus tagt, geht es nicht nur um die Haushaltsberatungen, die zurzeit die politischen Gremien beherrschen, sondern auch um die weitere Entwicklung in Hamminkelns Ortskern. Hintergrund ist der Plan, auf der Fläche am Rathaus Einzelhandel zu ermöglichen.

So hatte die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben, das eine Teil-Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes inklusive einer Markt- und Verträglichkeitsanalyse für die konkrete Planung am Standort „Rathaus“ beinhaltet. Die Ergebnisse werden nun vorgestellt. Auch ein Verkehrskonzept, das sich mit den Auswirkungen des neuen Einzelhandelstandortes beschäftigt, wird präsentiert.

Molkereiplatz soll attraktiver werden

Im Zuge des Entwicklungskonzepts „Zukunft Hamminkeln 2030+“ geht es nun um den Molkereiplatz. Der soll attraktiver werden. Dabei soll ein freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb helfen, um Ideen zu sammeln und einen geeigneten Auftragnehmer für die weitere Planung und Umsetzung am Molkereiplatz zu finden. Fünf Teilnehmer sind bereits gesetzt, zehn weitere können sich mit ihren Ideen um eine Teilnahme bewerben. Es winken auch Preisgelder. Der erste bekommt voraussichtlich 24.000 Euro, der zweite 15.000 Euro, der Dritte 7.000 Euro und für eine Anerkennung gibt es 4.000 Euro.