Wie lebt es sich so mit Eseln, Frau Gores?

Hamminkeln. Die Hamminkelnerin Inge Gores hält seit einigen Jahren Esel. Sie kann sich ihr Leben ohne die Grautiere überhaupt nicht mehr vorstellen

​Man muss erst einmal um das Haus herum, in dem Inge und Dieter Gores auf dem Berg in Dingden wohnen, dann geht man über den Hof und zwischen Weide und Stallung vorbei. Noch einmal scharf rechts hinter dem Stall und man blickt auf den Unterstand von ganz besonderen Haustieren, die alle wahrscheinlich als Jesus Gefährten aus der Krippe kennen: Esel.

Und da steht sie in ihrer roten Jacke und herzt ihre Tiere: Inge Gores. Sie selbst nennt sich Eselmama. Doch warum ausgerechnet Esel?

Inge Gores muss schmunzeln. „Schauen Sie doch mal, das Gesicht, diese verschmuste Art. Das strahlt doch einfach nur Liebe aus“, sagt sie auf eine Art und Weise, bei der man genau weiß, dass jegliche Art von Widerstand vollkommen zwecklos ist. Denn die Frau hat ja Recht. Floh, Willi, Felix und Henri blicken einen so vertrauensvoll an, das einem ganz warm ums Herz wird.

Inge Gores fand Esel schon immer toll. So ist das halt, wenn die Liebe irgendwo hinfällt. Aber lange Zeit hatte sie keine Möglichkeit, die Tiere zu halten. Das änderte sich, als ihr Mann den Hof in Dingden-Berg überschrieben bekam. „Da hab ich ihn gefragt, ob wir uns jetzt nicht Esel anschaffen können. Wir haben ja hier wirklich genug Platz.“ Ob Gatte Dieter tatsächlich die Chance gehabt hätte, „Nein“ zu sagen, ist nicht überliefert. Aber wer den Dingdener mit den Tieren zusammen sieht, merkt sehr schnell, das auch ihn das Ich-liebe-Esel-Virus infiziert hat. Endlich mal ein nettes Virus.

Am Anfang war viel Geduld nötig

Zwei Esel machten den Anfang, denn nicht nur, dass man Esel nicht alleine halten sollte, man darf es gar nicht, wie Inge Gores erzählt. Das war vor sechs Jahren. Die beiden Tiere hatten ein Vorleben, was man anfangs merkte. „Wir haben viel Zeit und Geduld gebraucht, bis die Esel uns vertraut haben“, erinnert sich die 53-Jährige: „Aber hat man das Herz eines Esels erst einmal gewonnen hat, ist er der beste Freund.“

Und sie haben ein ganz tolles Gespür für ihr Umfeld. „Die merken sofort, wenn man gestresst ist. Von wegen, 'ich mach jetzt mal ganz schnell'. Der Esel macht dann erst einmal gar nichts und holt einen wieder runter“, schwärmt die Dingdenerin von ihren Haustieren.

Dabei haben alle vier ihre eigenen Köpfe. „Floh zum Beispiel muss zwei Mal gefragt werden. Und Henri...“. Der hat manchmal Blödsinn im Kopf. Zum Beispiel, wenn er die Tasche der Redakteurin oder die Bommel der Weihnachtsmützen zwischen die Zähne bekommt. Die Tasche hat die „Attacke“ von Henri überlebt. Die Bommel sehen am Ende des Fototermins etwas mitgenommen aus.

Natürlich hatte sie sich anfangs Lektüre durchgelesen und meinte, gut vorbereitet zu sein auf den tierischen Zuwachs. Aber dann kam die Realität und Inge Gores hat schnell festgestellt: „Man wächst mit den Tieren.“

Spaziergänge mit den Tieren

Das merkt sie bis heute beispielsweise, wenn sie mit den Tieren spazieren geht. Wenn da an einem Feldweg auf einmal ein Plastikband flattert, bleibt so ein Esel schon einmal stoisch stehen. Es kann auch passieren, dass Inge Gores trotz guten Zuredens am Ende umkehren und einen anderen Weg suchen muss. Macht aber nichts, denn Eselbesitzer lernen sehr schnell, dass nur Geduld zum Ziel führt. Aber das macht die Tiere so liebenswert.