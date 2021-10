Wo die Menschen im Kreis Wesel das höchste Einkommen haben

Kreis Wesel. Beim durchschnittlichen Jahreseinkommen liegt der Kreis Wesel rein rechnerisch leicht über dem NRW-Schnitt. Die 13 Kommunen im Vergleich.

Das verfügbare im Kreis Wesel pro Einwohner ist 2019 rein rechnerisch auf 23.141 Euro gestiegen. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 786 Euro oder 3,4 Prozent mehr, wie das Statistische Landesamt nun mitteilte. Damit lag das Einkommen der Menschen im Kreis Wesel etwas über dem NRW-Durchschnitt von 23.093 Euro.

Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme, die den Haushalten abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen zur Verfügung steht. Es gilt als Indikator für die lokale Kaufkraft. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2019 und wurden vor einigen Tagen vom Statistischen Landesamt veröffentlicht.

Die Kommune mit dem höchsten Jahreseinkommen im Kreis Wesel ist Hünxe (27.238 Euro). Dahinter folgen Sonsbeck (26.870 Euro), Schermbeck (26.377 Euro) und Hamminkeln (25.591 Euro). In Alpen betrugt das Einkommen pro Kopf 24.808 Euro, in Xanten 24.336 Euro, in Rheinberg 24.162 Euro und in Dinslaken 24.114 Euro.

Weniger Geld hatten 2019 die Bürgerinnen und Bürger in Neukirchen-Vluyn (23.032 Euro), Wesel (22.382 Euro), Moers (22.150 Euro) und Voerde (21.684 Euro) verdient. Schlusslicht im Kreis Wesel war Kamp-Lintfort mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 19.473 Euro. (rku)

