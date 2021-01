15-Kilometer-Regel trifft indirekt auch Bürger im EN-Kreis

EN-Kreis. Nicht nur wer im Hotspot lebt, darf die 15-Kilometer-Grenze nicht überschreiten. Auch für die, die hineinfahren, gilt der eingeschränkte Radius.

Das Land NRW hat eine Corona-Regionalverordnung erlassen, die seit Dienstag, 12. Januar, auch zu Einschränkungen für die Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis führt. Die Regionalverordnung weist vier Kreise als Hotspots aus, in denen ein eingeschränkter Bewegungsradius von 15 Kilometern gilt. Zwei davon - der Oberbergische Kreis und der Kreis Recklinghausen - befinden sich in der Nähe des EN-Kreises.

Zwar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im EN-Kreis aktuell unter 200, dennoch bleibt die in der Verordnung genannte 15-Kilometer-Regel für die hiesigen Bürger nicht folgenlos. Besuche in den Hotspots sind nämlich nur möglich, wenn dabei der Radius von 15 Kilometern um den eigenen Wohnort nicht überschritten wird, heißt es in einer Mitteilung des EN-Kreises. "Diese Grenze dürfte für viele aber bereits erreicht sein, wenn sie in den Oberbergischen Kreis und den Kreis Recklinghausen fahren", sagt Astrid Hinterthür, Leiterin des EN-Krisenstabes.

Ausnahmen erlauben das Überschreiten der Grenze

Bürgerinnen und Bürger des EN-Kreises sollten sich vor Fahrtantritt darüber informieren, welche Gründe die Verordnung für ein zulässiges Überschreiten der 15-Kilometer-Grenze nennt, so der Ratschlag. Ausnahmen können zum Beispiel die Fahrt zur Arbeit, enge Familienbesuche und das Aufsuchen von Pflege- und Gesundheitsreinrichtungen sein.

