16 Obdachlose leben am Mühlengraben

Am Mühlengraben leben derzeit 16 Personen, davon zwölf Männer und vier Frauen. Die Obdachlosen in der Unterkunft sind zwischen 19 und 66 Jahre alt und unterschiedlicher Nationalität. Aufnehmen könnte das Haus mit seinen zehn Wohneinheiten laut Wohnungsamt bis zu 40 Personen.

In der Unterkunft In der Mark leben aktuell vier Personen in drei Wohneinheiten. In diesen Trainingswohnungen sollen sie laut Stadt auf den normalen Wohnungsmarkt vorbereitet werden. Hinzu kommt die Notschlafstelle, in der zur Zeit acht Männer und sechs Frauen übernachten.

Ein Investor hat kürzlich das Gebäudeensemble schräg gegenüber der Unterkunft gekauft. Nach Sanierung sollen dort Mikroapartments und ein Hostel entstehen. Die Stadt wolle mit dem Investor in Kontakt treten und Wohnungen anfragen, sagte Christoph Noelle.