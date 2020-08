3677 unterschrieben für den Erhalt von Kaufhof in Witten

Galeria Karstadt Kaufhof in Witten schließt - trotz einer Unterschriftensammlung der SPD in der Innenstadt.

Witten. 3677 Menschen aber haben für einen Erhalt von Galeria Kaufhof in Witten unterschrieben - mehr als gedacht, doch die Aktion war vergeblich.

Auch wenn es letzten Endes vergeblich war: 3677 Unterschriften hat die SPD für den Erhalt der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Witten gesammelt. Mit nur 1000 Unterzeichnern hatte die Partei gerechnet. Während der Aktion hatte die Geschäftsführung des Unternehmens das unmissverständliche Aus für die Filiale mitgeteilt, eine Reaktion auf einen offenen Brief der SPD an den Warenhauskonzern.

973 Wittener hatten ihre Meinung online auf der Seite Open Petition untermauert, die restlichen 2704 Unterschriften wurden von den Genossen in der Stadt auf Papierlisten gesammelt. Der Fraktionsvorsitzende Uwe Rath bedauert, dass die Essener Unternehmenszentrale in ihrem Schreiben an die Wittener SPD gar nicht erst auf den Vorschlag der Bürgermeisterin Sonja Leidemann eingegangen ist, dem Kaufhaus eine Etage abzunehmen und es so finanziell zu entlasten: „Offenbar hat man sich damit gar nicht länger auseinandergesetzt.“

Die Genossen appellieren an die Unternehmensgruppe Saller, der das Gebäude gehört, nun eine Nachfolge-Nutzung zu finden, die seiner prominenten Lage in der Innenstadt gerecht wird. Uwe Rath: „Auch wir werden darauf drängen, dass die Innenstadt künftig noch lebendiger und attraktiver wird.“