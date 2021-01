84-Jähriger aus Stockum ist Wittens 57. Corona-Opfer

Witten. Wieder gibt es einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona in Witten. Ein 84-Jähriger, der im Seniorenhaus Stockum lebte, ist verstorben.

Wieder gibt es drei Todesfälle im EN-Kreis im Zusammenhang mit Corona: Verstorben sind zwei 78-Jährige aus Ennepetal und Hattingen sowie ein 84-Jähriger, der im Seniorenhaus Witten-Stockum lebte.

Aber der Inzidenzwert im EN-Kreis sinkt weiter: Er liegt im Kreisgebiet nun bei 119,40 (Vortag 122,49).

Auch in Witten ist der Wert wieder gesunken. Er liegt aktuell bei 172,19 (Vortag: 179,28). In der Stadt gibt es nun 2285 bestätigte Infektionen, das sind 34 mehr als am Vortrag. 416 Wittener sind aktuell erkrankt, 1812 haben die Krankheit überstanden. Mit dem neuen Todesfall gibt es zudem 57 Menschen in Witten, die an oder mit Corona verstorben sind.

Im gesamten Kreis wurden bis Donnerstag (21.1.) 7511 Corona-Fälle bestätigt, von diesen sind aktuell 947 infiziert, 6356 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 76 gestiegen.

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 64 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 9 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 6 beatmet.

Nichts Neues gibt es seit gestern bei den betroffenen Einrichtungen: Coronafälle oder Verdachtsfälle gibt es derzeit im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, im AWO-Seniorenzentrum Witten-Annen, im Seniorenhaus Witten-Stockum, im Lutherhaus Bommern, in der Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, im Haus Buschey und beim Caritas-Pflegedienst. Bei den Kindertageseinrichtungen gibt es laut Kreisgesundheitsamt Fälle im Ev. Kindergarten Rüdinghausen und im Ev. Familienzentrum Fröbelhaus.

