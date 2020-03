Über seine Kindheit im Zweiten Weltkrieg hat Werner Jacob vor zwei Jahren ein Büchlein veröffentlicht mit dem anrührenden Titel „Mutter, warum weinst Du?“. Jetzt hat der Bommeraner seine Erinnerungen an seine Schulzeit zwischen 1945 und 1956 niedergeschrieben. Ein Stück Wittener Schul-Geschichte, höchst humorvoll erzählt aus einer ganz persönlichen Perspektive. Lesenswert!

Jacob, Jahrgang 1935, findet es wichtig, dass Vergangenes nicht in Vergessenheit gerät. „Ich habe Leuten oft von der Kriegs- und Nachkriegszeit erzählt. Sie sagten dann: Schreib das doch mal auf.“ Der 84-Jährige gesteht schmunzelnd, dass ihm die Schule nicht immer Spaß gemacht hat. Schließlich blieb der Diplom-Volkswirt und langjährige Herausgeber des „Bommeraner“, des „Herbeder“ und des „Stiepeler Boten“ in der Unterprima (Klasse 12) auch einmal sitzen. Und sein Abizeugnis bekam Jacob später nur nach väterlicher Intervention beim damaligen Oberschulrat in Münster.

„Oppa Vogt“ machte die Schüler fit für die Aufnahmeprüfung am Gymnasium

Das Foto entstand 1954 bei einer Klassenfahrt nach Franken. Vorne ist Autor Werner Jacob zu sehen, der im Bus fröhlich musizierte mit seinen Schulkameraden Ulrich Schulze-Bergkamen (li.) und Jürgen Rosendahl (re.). Foto: Sammlung Werner Jacob

Alles verdammt lang her. Sein Buch „Der weiße Schimmel gehört zu den Raubvögeln“ macht Werner Jacobs Schulzeit für den Leser wieder sehr lebendig. Als Elfjähriger war er 1945 aus Süddeutschland, wohin er während des Krieges evakuiert worden war, nach Bommern zurückgekehrt. Ein Junge, der erst zwei Schuljahre – „mit Unterbrechungen“ – absolviert hatte und in der „Alten Schule“ in Bommern gleich ins fünfte Schuljahr kam.

Sein Lehrer „Oppa Vogt“ habe ihn und die Mitschüler binnen eines halben Jahres auf die Aufnahmeprüfung zum Gymnasium vorbereiten müssen. Jacob: „Damals war das die Städtische Oberschule für Jungen, das spätere Städtische und das heutige Ruhr-Gymnasium.“ „Oppa Vogt“ war ein guter Lehrer. Nicht zuletzt brachte er seinen Schülern auch wichtige Lektionen fürs Leben bei, wie der Autor schildert. So habe er einen Schüler an die Tafel schreiben lassen: „Der weiße Schimmel gehört zu den Raubvögeln“. Als dieser das auch artig tat, bekam er zu hören: „Warum schreibst Du so etwas? Springst Du auch von der Ruhrbrücke, wenn ich es Dir sage?“

„Die meisten Lehrer waren noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurück“

Die Klassenfahrt nach Franken führte die Schüler 1954 auch nach Rothenburg ob der Tauber. Auf dem Foto zu sehen sind Werner Jacob, Jürgen Rosendahl, Ulrich Schulze-Bergkamen, Richard Grün und Peter Marburger (von li.). Foto: Sammlung Werner Jacob

Ostern 1946 wechselte Werner Jacob dann zur städtischen Oberschule für Jungen – in ein größtenteils zerbombtes Schulgebäude. „Nur einige Klassenräume waren benutzbar.“ Es herrschte Lehrermangel. „Die meisten waren noch nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurück.“ Ein strenger und schrulliger Pädagoge war laut Werner Jacob Dr. Alois Knoblauch. Von seinen Schülern „Ali“ genannt, habe dieser sich nicht mit der Anrede „Herr Knoblauch“ zufriedengegeben. „Das heißt entweder Herr Doktor oder Herr Stodienrat!“ Lehrer „Ali“, der seine Schüler „Känderchen“ nannte, habe auch keine Gelegenheit verpasst, um darauf hinzuweisen, dass in seiner Heimatstadt Königsberg einst weltbekannte Geistesgrößen lebten – „Kepler, Kant, Kopernikus!“

Biologie, Chemie und Physik hatten Werner Jacob und seine Mitschüler bei Karl Köhlhoff. Ein blasser Mann, von seinen Schülern daher auch gerne „Käse“ genannt. Als Begleitperson bei einem Wandertag habe „Käse“ seinen Schülern vorher Instruktionen erteilt. Werner Jacob erinnert sich noch an den Wortlaut: „Aufgepasst, damit mir keiner – äh – unter die Straßenbahn oder – äh – ein sonstiges Verkehrsmittel kommt, sonst muss ich – äh – seiner Muter – äh – einen neuen Sohn machen!“

„Stürzt Euch auf das Essen wie die Schweine am Trog!“

Werner Jacob (re.) mit seinem Freund Jürgen Semmler 1952 beim Start zur großen Radtour durch Deutschland. Foto: Sammlung Werner Jacob

Mit Lehrer Dr. Wilhelm Nettmann führte eine große Klassenfahrt „ins Land der Franken“. Der Pädagoge, der während des Krieges Offizier war, machte den Ausflug zu einem „Riesenmarsch“. Weil sich die hungrigen Schüler abends in der Herberge hungrig auf die Erbsensuppe stürzten, ermahnte der Lehrer sie zornig: „Könnt Ihr nicht warten, bis alle versorgt sind. Stürzt Euch auf das Essen wie die Schweine am Trog!“

Dass Schüler auch in den 50er Jahren nicht die Artigsten waren, beschreibt der Autor auch. „Da wurden in der Schule Feuerlöscher versprüht, die Schlösser der Klassenräume mit Gips zugeschmiert, Haustürklingeln von Lehrern aufgeschraubt.“ Der Rädelsführer der nächtlichen Aktionen sei schließlich der Schule verwiesen worden.

1952 radelte der Autor mit seinem Freund Jürgen 2000 Kilometer durch Deutschland

Werner Jacob machte auch frühe Bekanntschaft mit dem Bergbau, arbeitete als Schüler unter Tage auf der damaligen Zeche „Neuwülfingsburg“ in Albringhausen. „Ich habe damals gelernt, was Kameradschaft und Herzensbildung bedeuten“, sagt er und berichtet in seinem Buch auch von einem großen Abenteuer. Werner Jacob war 1952 zusammen mit seinem Klassenkameraden Jürgen Semmler zu einer Radtour aufgebrochen. Diese führte über Bad Godesberg bis nach Hinterzarten im Schwarzwald, den Bodensee entlang bis ins Allgäu. Bei der Rückkehr nach Hause zeigte der Fahrrad-Tacho seines Freundes Jürgen 2000 Kilometer an. Für den Autor ein unvergessliches Erlebnis.