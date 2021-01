Brand: Funken fliegen aus Kamin in Witten-Bommern

Die Feuerwehr Witten rückte am Dienstag zu einem Kaminbrand in Witten-Bommern aus (Symbolbild).

Witten. Im Schornstein eines Reihenhauses in Witten-Bommern hat es am Dienstag gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter an.

Funken aus einem Schornstein hat ein Anwohner des Menzelwegs in Witten-Bommern am Dienstag, 12. Januar, der Feuerwehr gemeldet. Die rückte gegen 17 Uhr mit Drehleiter an und nahm den Kamin von oben in Augenschein.

Durch Ausfegen konnten die Glut und die Ablagerungen, die sich im Schornstein entzündet hatten, schnell entfernt werden, teilt die Feuerwehr Witten mit. "Der zuständige Schornsteinfeger hat die Einsatzstelle dann übernommen", sagt ein Sprecher. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

