Corona: 86 müssen nach Sportlerwahl in Witten in Quarantäne

Die Zahl der Corona-Fälle in Witten hat sich am Donnerstag von 13 auf 15 erhöht. Positiv auf das Virus getestet wurde jetzt auch mindestens ein Gast der EN-Sportlerwahl, die am 10. März noch bei den Stadtwerken in Witten über die Bühne ging. Die Folge: 86 Besucher müssen nun in Quarantäne.

Die fast 180 Gäste hatten bei dem EN-Sportabend ihre Namen und Adressen hinterlassen müssen. Sie wurden jetzt nach dem einen bestätigten Corona-Fall in zwei Kategorien eingeteilt. „Für 86 haben wir Quarantäne angeordnet. Allen anderen haben wir aufgegeben, soziale Kontakte zu vermeiden. Grundsätzlich sollen alle auf Corona-Symptome achten“, sagt Amtsärztin Dr. Klinke-Rehbein.

EN-Kreis nimmt Einteilung nach Fotos von Sportlerwahl in Witten vor

Die Grundlage für diese Entscheidung lieferten laut Kreis im wesentlichen Fotos der Veranstaltung. Sie hätten es möglich gemacht, die Sitzordnung auszuwerten und daraus abzuleiten, für wen häusliche Quarantäne anzuordnen ist. Nach Informationen dieser Redaktion soll es sogar zwei bestätigte Fälle von diesem Abend geben. Beide Personen kommen nicht aus Witten.

Aktuell zählt der Kreis 45 Coronafälle, sieben mehr als am Vortag. Witten hat wie gesagt 15 (Mittwoch 13), Hattingen weiterhin 8 und Sprockhövel 7, Wetter 6 (4), Herdecke 4 (3), Gevelsberg (1) und Ennepetal (2) jeweils 2. Breckerfeld hat nun auch seinen ersten bestätigten Fall. 454 Bürger (398) gelten als begründete Verdachtsfälle, davon kommen 123 (107) aus Witten. Sie müssen in häuslicher Quarantäne bleiben – ebenso die 750 (568) Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten.https://www.waz.de/staedte/witten/coronavirus-en-landrat-muss-in-haeusliche-quarantaene-id228706547.html