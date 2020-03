Corona: Stadt Witten sperrt die beliebtesten Ausflugsziele

Witten. Witten verschärft den Kurs wegen der Corona-Gefahr weiter. So will man Unbelehrbare abhalten, sich am Hohenstein oder Hammerteich zu treffen.

Die Stadt hat wegen der Corona-Gefahr jetzt auch die beliebtesten Naherholungsgebiete der Stadt dicht gemacht. Dort war es gerade bei dem schönen Wetter der vergangenen Tage immer wieder zu Menschenansammlungen gekommen.

Damit genau das nicht mehr passiert und die rasante Ausbreitung des Virus gebremst wird, hat die Stadt am Freitag (20.3.) Zugänge und Wege zum Hohenstein, Hammerteich und Kahlen Plack gesperrt. „Auch diese Maßnahme gilt bis auf Weiteres“, erklärte ein Sprecher.

Corona: Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich im EN-Kreis von 45 auf 52

Inzwischen hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im EN-Kreis (Stand Freitagnachmittag) um weitere sieben auf 52 erhöht. In Witten gibt es mittlerweile 17 Fälle (plus 2), in Gevelsberg 7 (plus 5). Was der Grund für den Anstieg in Gevelsberg mit fünf neuen Fällen sein könnte, weiß der Kreis nicht. Unverändert blieben die Zahlen in Hattingen (8) und Sprockhövel (7), Wetter (6) Herdecke (4), Ennepetal (2) und Breckerfeld (1).

Witten hat inzwischen 144 begründete Verdachtsfälle

505 EN-Bürger (Vortag 454) gelten nun als begründete Verdachtsfälle. Davon kommen 144 (123) aus Witten. Es folgen Hattingen mit 80 (80), Herdecke mit 59 (56), Sprockhövel mit 57 (55), Gevelsberg mit 50 (44), Ennepetal mit 35 (32), Schwelm mit 34 (32), Wetter mit 30 (23) und Breckerfeld mit 16 (9). ). Alle müssen in Quarantäne, ebenso 878 (750) weitere Personen, die mit diesen „begründeten Verdachtsfällen“ Kontakt hatten.https://www.waz.de/thema/coronavirus/coronavirus-in-nrw-laschet-geht-von-hoher-erkrankten-dunkelziffer-aus-id228548431.html

