Corona: Uni Witten hilft Testlabors mit eigenen Geräten aus

Witten. Die Uni greift Laboren bei Tests auf das Coronavirus unter die Arme. In Dortmund freute man sich jetzt über eine spezielle Ladung aus Witten.

Die Kapazitäten der Corona-Testlabors stoßen längst an ihre Grenzen. Deshalb hilft die Universität Witten/Herdecke jetzt mit eigenen Geräten aus, um die Zahl der Untersuchungen auf das Coronavirus zu erhöhen.

Jedes Gerät, mit dem man den Test durchführen kann, werde dringend gebraucht, so die Lehrstühle für Virologie und Mikrobiologie, Immunologie und Physiologie sowie Pathophysiologie und Toxikologie. Zusammen bilden sie das Zentrum für biomedizinische Ausbildung und Forschung (ZBAF) an der Uni Witten/Herdecke.

Universität Witten stellt Dortmunder Labor Geräte per Leihvertrag zur Verfügung

Sie stellen ihre Geräte zur Probenaufbereitung und Analyse jetzt per Leihvertrag dem Labor MVZ Dr. Eberhard & Partner in Dortmund zur Verfügung. „Mit dieser zusätzlichen Ressource und unserer unkomplizierten Hilfe können mehr Proben untersucht werden. So können wir einen kleinen Beitrag leisten, um die Testung in der Bevölkerung zu beschleunigen“, sagt Prof. Anja Ehrhardt, Prodekanin für Forschung an der Fakultät für Gesundheit und Inhaberin des Lehrstuhls für Virologie und Mikrobiologie.