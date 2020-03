Witten. Sogar die Friday-for-Future-Aktivisten müssen zuhause bleiben. Das Coronavirus sorgt für immer mehr Absagen von Veranstaltungen in Witten.

Ob Trödelmarkt oder Schultheater: Wegen der Corona-Gefahr fallen immer mehr Veranstaltungen in Witten aus. Sogar die Klimaschützer müssen dem Virus weichen.

Bis Donnerstagmittag war die „Friday-for-Future“-Initiative noch zuversichtlich, ihre Demo an diesem Freitag (13.3.) durchführen zu können. Am frühen Nachmittag kam dann die Absage, „auf Empfehlung des Ordnungsamtes“, so Mitveranstalter Leander Holtz.

Weniger als 80 Demonstranten wurden bei der Friday-for-Future-Demo am Freitag (13.3.) in Witten erwartet. Dennoch empfahl das Ordnungsamt die Absage der Veranstaltung. Foto: Theobald

Von den vielen Veranstaltungsabsagen ist an diesem Wochenende unter anderem der große Familientrödelmarkt der evangelischen Kirchenkreisjugend „Rat & Fatz“ im Saalbau betroffen. Das Ordnungsamt hat die Schnäppchenjagd am Sonntag (15.3.) abgeblasen., zumal mehr als 1000 Menschen zu erwarten sind.

Wittener Kulturchefin: „Alles kommt auf den Prüfstand“

Wie das Kulturforum mit weiteren Veranstaltungen verfährt, will Leiterin Jasmin Vogel in der nächsten Woche bekanntgeben. „Alles kommt auf den Prüfstand“, sagt sie. In jedem Einzelfall soll das Risiko abgewogen werden. Vogel: „Der Schutz der Bürger hat oberste Priorität.“

Es geht im Übrigen nicht allein um die Besucherzahl – wobei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen in ganz NRW verboten sind. Geprüft wird vor einer möglichen Absage unter anderem, wie eng die Menschen beieinander stehen oder sitzen, wie nah sie sich womöglich kommen, zum Beispiel beim Tanzen, ob eine Risikogruppe im Publikum stark vertreten sein wird, etwa ältere Menschen mit möglichen Vorerkrankungen, oder ob Speisen oder Getränke verkauft werden. Jasmin Vogel kündigt „kreative Lösungen an“. Statt eines Live-Auftrittes vor Ort könne es zum Beispiel auch einen Livestream im Internet geben. Oder das Publikum begnügt sich mit dem Live-Erlebnis am Radio – eine denkbare Variante für die „Wittener Tage für Neue Kammermusik“ Ende April.

„Petterson und Findus“ an der Rudolf-Steiner-Schule in Witten „schweren Herzens“ abgesagt

Schon an diesem Freitag (13.3.) fällt der Kinoabend im Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde Bommern aus. Auch das am Wochenende (14. und 15.3.) geplante Zirkustheater „Petterson und Findus“ der Rudolf-Steiner-Schule in Heven kann nicht stattfinden. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen,“, so die Schulleitung. Die wochenlangen Proben sollen aber nicht umsonst gewesen sein. Die Schüle bemüht sich um einen Ersatztermin zu Beginn des neuen Schuljahres.

Ebenfalls abgesagt wurde der „Talk im Pütt“ des Sozialverbandes VdK am Dienstag (17.3). – zumindest der geplante Vortrag mit Dr Martmöller um 15 Uhr im Josefshaus in Witten-Herbede. Wobei das Thema ja gepasst hätte: „Deutschland Weltmeister bei Arztbesuchen.“ Die Mitglieder treffen sich aber trotzdem um 16 Uhr im Stammlokal „Am Pütt“. Bei Kaffee und Kuchen „trotzen wir gemütlich Corona“. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten: Tel. 02302/775 06.

„Alles kommt auf den Prüfstand“: Kulturforumschefin Jasmin Vogel will in der nächsten Woche bekanntgeben, welche Veranstaltungen in Witten abgesagt werden. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

TuS Witten-Stockum bläst Osterfeuer ab

Der TuS Stockum ist seiner Zeit schon weit voraus. Aber wegen der hohen Besucherzahl von rund 500 in den letzten Jahren hat sich der Verein bereits jetzt entschieden, das Osterfeuer am Karsamstag (11. April) abzusagen. „Versprochen, wir holen das im nächsten Jahr nach“, sagt Vorsitzer Peter Ludwig. „Aber es soll ja Spaß machen.“