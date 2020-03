Die gesamte Wirtschaft ächzt unter den Folgen der Corona-Krise. Besonders hart treffen Schließungen und die zahlreichen Restriktionen aber Selbstständige. Für ein junges Künstlerpaar aus Witten bedeutet das: Bis auf Weiteres liegen fast alle Projekte auf Eis - und die damit verbundenen Einnahmen. Doch die beiden lassen sich nicht unterkriegen - und machen von zuhause aus weiter so gut es geht.

"Innerhalb von drei Tagen ist ein großer Teil meines Jahreseinkommens weggebrochen", sagt Sowo Koenning. Die 33-Jährige ist Filmemacherin, gibt Workshops für verschiedene Auftraggeber. Etwa im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder für das Endstation Kino in Bochum-Langendreer. Das hat nun erstmal geschlossen. Ihr Freund Orestes Fiedler ist Schauspieler. Auch seine Engagements sind verschoben oder entfallen.

Workshops fallen aus, Filmdreh wird verschoben

"Die große Frage für uns ist auch: Wie geht es danach weiter?", sagt Koenning. Denn eigentlich ist das komplette Jahr des Paares schon mit verschiedenen Projekten durchgetaktet. "Unser Alltag ist sonst schon stressig und voll bis obenhin", sagt die Mutter einer vierjährigen Tochter. Um die jetzt entstehenden Ausfälle zu kompensieren, müsste die Freischaffende im Anschluss "doppelt so viel arbeiten". Denn selbst wenn sie einen ihrer Kurse, die jetzt entfallen, im Herbst nachholen könnte, müsste sie dafür ein anderes Projekt sausen lassen. "Wie soll das funktionieren?", fragt sich die 33-Jährige.

Ähnlich geht es ihrem Freund Orestes Fiedler. Der Schauspieler sollte eigentlich seit Mitte März für eine Produktion für das Öffentlich-Rechtliche Fernsehen vor der Kamera stehen. Worum es sich genau handelt, darf er aus vertragsrechtlichen Gründen nicht verraten. Vorerst wurden die Dreharbeiten wegen der Corona-Krise in den Mai verschoben. Aber auch das sei noch nicht klar. Das fehlende Einkommen aus dem Filmjob sei "ein deutlich spürbarer Verlust" für die junge Familie.

Wie es nach den Osterferien weitergeht ist ungewiss

"Das Problem ist, dass wir nicht abgesichert sind", sagt der 33-Jährige. "Wir haben für einzelne Jobs Verträge. Darin fehlt aber eine Regelung, was passiert, wenn der Job wegen äußerer Umstände ausfällt." Nach den Osterferien sollte Fiedler auch wieder als Theaterdarsteller in Essen und Köln auf der Bühne stehen. Auch das ist in der jetzigen Situation ungewiss.

Immerhin: Die Soforthilfe für freischaffende Künstler der Landesregierung in Höhe von 2000 Euro haben die beiden bereits beantragt. Zudem haben sie ein paar Rücklagen, von denen sie kurzzeitig leben können. "Wir können jetzt nicht viel mehr machen, als unsere Arbeitgeber zu unterstützen", sagt Fiedler. "Das sind auch oft kleinere Betriebe, die jetzt um ihre Existenz bangen." Wolle man nach der Krise wieder dort arbeiten, müsse man die Einrichtungen jetzt im Bewusstsein der Menschen präsent halten.

Künstlerpaar dreht zuhause Videos

Also dreht der Schauspieler kleine Clips mit Lesungen, Sketchen oder auch Skype-Dialoge mit Theater-Kollegen, die dann auf der Seite des jeweiligen Theaters oder in den sozialen Medien geteilt werden. Sowo Koenning produziert ihrerseits Videos, in denen sie etwa erklärt, wie man selbst einen Stop-Motion-Film mit dem Handy drehen kann. Ein Projekt mit dem Endstation Kino wird sie sogar komplett digital durchführen können - und dafür auch bezahlt werden.

Die Situation ist für das Paar aber auch auf eine andere Weise existenziell: "Wir lieben unsere Jobs, sie machen uns aus", sagt Fiedler. "Wenn das wegfällt, ist das schwer auszuhalten." Einen kleinen positiven Nebeneffekt hat die ungewohnte freie Zeit aber auch: So steht im Garten der Familie nun endlich eine Schaukel für Tochter Ava.

Freischaffende Künstler können bei der jeweiligen Bezirksregierung einen Antrag auf Soforthilfe stellen. Das Formular und weitere Informationen dazu findet man auf der Seite des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.

Auch die am Freitag (27.03.) beschlossenen Soforthilfen für kleine Firmen und Selbstständige können Freischaffende grundsätzlich beantragen.

Wer sich für die Videos von Sowo Koenning interessiert, findet diese unter anderem auf dem Portal Vimeo (https://vimeo.com/401287535).

