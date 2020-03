Witten. Trotz Frühlingswetter haben die Menschen in Witten Disziplin bewiesen. Deutet sich bei den neuen Corona-Zahlen womöglich nun eine Kehrtwende an?

Mit Temperaturen um die zwölf Grad und Sonne satt hat sich der noch junge Frühling am Samstag (28.3.) in Witten von seiner schönsten Seite gezeigt. Die meisten Menschen verhielten sich eine Woche nach Inkrafttreten des Kontaktverbots aufgrund der Corona-Gefahr weiterhin vorsichtig – zumindest konnte man das beobachten, wenn man durch die Innenstadt und die Natur lief.

In Witten gibt es aktuell 28 Corona-Fälle

Derweil haben sich die Corona-Fallzahlen in Witten laut Kreis-Statistik seit Freitag nur leicht erhöht (plus 1 auf 28), während die Zahl der begründeten Verdachtsfälle weiter zurückging (-25 auf 109). Darin schon eine leichte Trendwende erkennen zu wollen, ist nach Ansicht der Experten zwar noch verfrüht. Aber womöglich beginnen die verschärften Sicherheitsauflagen doch erste Wirkung zu zeigen.

Kreisweit stieg die Zahl der Corona-Fälle von 108 auf 119. Auch hier ist ein erneuter Rückgang zumindest bei den Verdachtsfällen zu verzeichnen, von 416 auf 382. Vor einer Woche waren es noch 602. Allerdings gab es da auch erst 75 bestätigte Corona-Fälle, davon 21 in Witten. Inzwischen dürften wieder einige Personen aus der Quarantäne entlassen worden sein. Außerdem wird mehr getestet.

Das Gesundheitsamt kommt mittlerweile auf 160 Tests am Tag. 100 sind allein in dem neuen Drive-in am Kreishaus möglich. Wer zu schwer erkrankt ist und nicht selbst mit dem Wagen nach Schwelm kommen kann, wird zuhause von mobilen Teams getestet. Das entscheidet der Krisenstab, nachdem ein Arzt vorher die Auswahl getroffen hat, wer überhaupt getestet wird.

Sieben an Corona erkrankte Wittener sind wieder gesund

Immer mehr Menschen, die an Corona erkrankt waren, sind inzwischen wieder gesund – 31 kreisweit, davon sieben in Witten. Vier der 119 aktuell Erkrankten werden stationär behandelt, liegen also in einem Krankenhaus. Die meisten Fälle nach Witten (28) hat derzeit Hattingen (19) – gefolgt von Schwelm (18), wo vor einer Woche erst ein Fall gemeldet war. Es folgen Herdecke (16), Gevelsberg (13), Sprockhövel (11), Wetter (8), Ennepetal (4) und Breckerfeld (2). Insgesamt müssen 1725 Menschen derzeit noch in Quarantäne bleiben – 501 Kranke beziehungsweise Verdachtsfälle sowie 1224 weitere Personen, die Kontakt zu diesen „begründeten Verdachtsfällen“ hatten.

Viele waren auch mit dem Fahrrad unterwegs, hier eine Familie am Freizeittreff in Witten-Herbede, ganz in der Nähe des Stausees. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Der Andrang in den Geschäften hielt sich am Samstag in Grenzen. Als es die Menschen nach dem Einkaufen und Mittagessen ab 14, 15 Uhr nach draußen in die Natur zog, füllte sich der Parkplatz etwa am Hohenstein oder Hammerteich schnell. Die Menschen im Wald und auf der Wiese waren alleine unterwegs, zu zweit oder mit der Familie. Das gleiche Bild bot sich im Stadtpark.

Spaziergänger in Witten achten nicht immer auf die erforderlichen Mindestabstände

Allerdings fiel auf, dass beispielsweise am Bergerdenkmal oder auf den Spazierwegen nicht immer der nötige Mindestabstand eingehalten wurde. Wenn zwei Menschen nebeneinander herliefen, hielten sie es oft nicht für nötig, hintereinander zu gehen, wenn jemand entgegenkam, selbst auf schmaleren Wegen nicht. Häufig musste sich dann derjenige in die Büsche schlagen, der alleine unterwegs war – um den nötigen Abstand von mindestens zwei Metern zu wahren. Noch nicht bekannt ist die Zahl der geahndeten Verstöße durch das Ordnungsamt, das wieder verstärkt kontrollieren sollte.https://www.waz.de/staedte/witten/coronavirus-witten-corona-newsblog-infizierte-zahlen-ausgangssperre-ansammlungsverbot-liveticker-covid-19-id228706547.html

Wer den Verdacht hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, kann sich über das Bürgertelefon an den Kreis wenden: Tel. 02333/4031449.