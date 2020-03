Corona: Witten muss noch konsequenter durchgreifen

Witten. Man mag Zuständigkeiten ja hin- und herschieben, wie man will. Aber die Regeln, die Witten nun in der Coronakrise einführt, sind überfällig.

Es wurde allerhöchste Zeit, dass Witten im Kampf gegen das Coronavirus deutlich entschiedener auftritt. Natürlich kann man jetzt mit dem Finger auf Bund oder Land zeigen, die in einem solchen Krisenfall ja eigentlich zuständig sind. Aber hätte man nicht schon vor Ort mit eigenen verschärften Ordnungsverfügungen längst stärker Flagge zeigen müssen? Warum zum Beispiel mussten die Kneipen in Bochum schon am Montag schließen, während einige Unentwegte in Witten immer noch fröhlich zechten?

Natürlich ändert sich die Lage von Tag zu Tag, natürlich ist man hinterher immer klüger – alles richtig. Aber wer durch die Geschäfte, durch die Fußgängerzone läuft, der reibt sich schon verwundert die Augen. Da sitzen manche immer noch beieinander, als ob nichts wäre. Hier hilft nur eins: schließen, abbrechen, Zwangspause. Insofern kommen die jetzigen Schritte hoffentlich noch nicht zu spät.

Es darf nicht den Restaurants in Witten überlassen bleiben, ob sie schließen

Stadtgalerie dicht, Cafe Del Sol dicht, kleine Cafés, auch manche Geschäfte: alles richtig. Trotzdem fehlt immer noch die konsequente Linie. Warum etwa dürfen Restaurants noch geöffnet bleiben? Das eine schließt freiwillig (Cafe Del Sol), das andere bleibt auf (Extrablatt) – hier muss die Stadt sagen, wo’s lang eht. Das Gleiche gilt für normale Geschäfte. Die in der Stadtgalerie müssen schließen, die auf der Meile dürfen weiter öffnen. Die geplante Verordnung ist zwar ein wichtiger Schritt. Es muss aber noch deutlich nachgebessert werden.