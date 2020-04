Witten Weil sie sonst schließen müssten, unterrichten Musikschulen jetzt online - mit Erfolg. Auch Tanzschritte können Wittener nun per Video erlernen.

Die Coronakrise macht kreativ. Weil die angeordnete Schließung das wirtschaftliche Aus bedeuten würde, setzt zum Beispiel Jens Beckmann von der Wittener Musikschule an der Ruhr nun auf Online-Unterricht via Skype. Auch die Tanzschule Feldmann-Hartmann bietet ihren Kunden Kursinhalte mittels Videoplattform an.

"Als feststand, dass ich schließen muss, habe ich mir ganz schnell was einfallen lassen", sagt Jens Beckmann. Da die Unterrichtsräume in seiner Musikschule im Oberdorf ohnehin mit Computern ausgestattet sind, kam der 38-Jährige auf die Idee, einfach zu skypen. Schon Mitte März zog Beckmann los und kaufte das nötige Equipment wie etwa Kameras. Er legte Nachtschichten ein, um alles zu installieren. Und er informierte seine Kunden. "Die Resonanz war und ist unglaublich."

Wittener Musikschullehrer: "Eltern sind froh, dass ihr Nachwuchs abgelenkt ist"

Rund 80 Prozent seiner Teilnehmer nutzen das Angebot. Vor allem Eltern seien froh, dass ihr Nachwuchs nun wieder für ein Weilchen abgelenkt sei. Beckmann spürt: "Für die Kinder ist es ein großer Gewinn, in der jetzigen Situation üben zu können." Seine Lehrer kommen nun an verschiedenen Tagen in die Musikschule, um sich - entsprechend der Kontaktsperre - aus dem Weg zu gehen. Der Chef selbst unterrichtet Schlagzeug: "Das funktioniert wunderbar."

Er sitzt an seinen Becken und Trommeln, während der Teilnehmer auf einem Monitor live musiziert. "Endlich kann ich mal die Instrumente meiner Schüler sehen und ihnen Tipps geben, wie sie zum Beispiel den Klang besser einstellen können", freut sich Jens Beckmann über die Vorteile dieser Art des Unterrichts - der allerdings nicht mit ipad oder Smartphone klappt, sondern "vernünftiges Equipment" erfordert. Also Rechner und Monitor. Sogar Gesangsunterricht sei so möglich. Einziges Problem: Die kleine Zeitverzögerung beim Skypen mache es schwierig, miteinander zu spielen.

Musikschule Witten testet gerade digitalen Unterricht

Auch die städtische Musikschule will auf digitale Medien umstellen und testet gerade den Einzelunterricht für einige Instrumente, um den Betrieb in Witten einigermaßen aufrecht erhalten zu können. Auch hier gilt: "Wir stellen fest, dass die Lernenden und ihre Eltern sehr glücklich über dieses Angebot sind", sagt Schulleiter Michael Eckelt. Doch bei etwa 3000 Schülern und 45 Lehrkräften gebe es noch "eine Menge" zu tun.

Etwas anders funktioniert der Online-Unterricht bei der Tanzschule Feldmann-Hartmann. Sie stellt beispielsweise allen Kunden der Zumba-Kurse eine App zur Verfügung. Die Tänzer können nun an den regulären Kurstagen dreimal pro Woche die Hüften zum Livestream schwingen. "Außerdem haben wir unsere gesamten Kursinhalte gefilmt", sagt Peter Hartmann, der dazu stundenlang mit Partnerin im Saal in Aktion war. Über eine kostenlose Videoplattform können Tanzpaare nun bei Bedarf auch zuhause ihre Schritte üben.

Tanzschule möchte Kindern auch in den Osterferien etwas bieten

Während Musikschulleiter Jens Beckmann die musikalische Früherziehung, die er seit Jahren in Kitas anbietet, in Corona-Zeiten nicht fortführen kann, läuft der Kindertanzbereich bei Feldmann-Hartmann weiter. "Wir haben 15 Kindertänze für alle Interessenten im Netz freigeschaltet", sagt Peter Hartmann. Auch in den Osterferien seien ähnliche Angebote für junge Tänzer geplant.

Der Testlauf fürs gesamte Online-Angebot sei gelungen. "Wir haben schon Screenshots von unseren Tanzschülern bekommen." Doch bei aller Begeisterung gesteht Hartmann: "Das alles ersetzt nie wirklich den Live-Unterricht."

Info:

Auch die Mitarbeiter des Jugendcafés Treff an der Werkstadt arbeiten daran, Angebote in digitaler Form bereitzustellen. Deshalb findet das "Kochwerk" für Jugendliche ab 13 Jahren an diesem Donnerstag (2.4.) erstmals ab 16 Uhr über Instagram-live statt (www.instagram.com/treff.witten). Gemeinsam wird hier vor der Kamera gekocht. Fragen können per Whatsapp gestellt werden (0163-3012895).

Darüber hinaus sind die pädagogischen Mitarbeiter für die jungen Besucher, die meist aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen, bei Problemen weiterhin über die sozialen Medien erreichbar.

Das Wittener Kulturforum wird in den nächsten Wochen weitere digitale Formate starten. Die städtische Musikschule beginnt nach der Testphase am 20. April offiziell mit dem Onlineunterricht.

Die Musikschule an der Ruhr nimmt weiterhin Anmeldungen für ihre Online-Angebote entgegen: info@musikschule-witten.de.