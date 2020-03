Witten. Corona legt immer stärker das öffentliche Leben in Witten lahm. Alle aktuellen Informationen finden Sie bei uns in diesem Newsblog.

Das Coronavirus schränkt auch das öffentliche Leben in Witten immer stärker ein. Schulen und Kitas sind seit Montag (16.3.) dicht, ebenso Schwimmbäder, Kultureinrichtungen und Bibliothek. Jetzt schließen auch Stadtgalerie, Kneipen und Cafés.

Das Wichtigste zum Coronavirus in Witten in Kürze:

Sieben neue bestätigte Corona-Fälle in Witten

Stadtgalerie, Kneipen und Cafés schließen

Stadt untersagt alle Veranstaltungen

Chaos bleibt trotz Schließung von Schulen und Kitas aus

Nur wenige Schüler und Kita-Kinder am Montag in Betreuungsgruppen

Alle Informationen aus der Region finden Sie auch in diesem Newsblog.

Für Fragen rund um das Coronavirus ist eine Hotline des EN-Kreises als Bürgertelefon freigeschaltet. Die Telefonnummer lautet: 02333/4031449

Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen zum Coronavirus in Witten:

13.10 Uhr:

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt deutlich innerhalb eines Tages an – im EN-Kreis auf 32, in Witten auf 13.

https://www.waz.de/staedte/witten/corona-zahl-der-bestaetigten-faelle-in-witten-verdoppelt-sich-id228714033.html

12.12 Uhr: Die Stadt Witten verbietet alle öffentlichen und private Veranstaltungen. Auch Bars, Cafés, Einkaufszentren wie die Stadtgalerie und Fitnessstudios müssen schließen. https://www.waz.de/staedte/witten/witten-stadtgalerie-soll-ab-donnerstag-schliessen-id228715043.html Die strengen Regeln gelten ab Donnerstag (18.3.).https://www.waz.de/staedte/witten/corona-die-ersten-lokale-und-laeden-in-witten-schliessen-id228712529.html

19.10 Uhr: Eine Lehrerin der Hüllbergschule wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises hat deshalb für 168 Personen in Witten für 14 Tage häusliche Quarantäne angeordnet.

18.43 Uhr: Der Ennepe-Ruhr-Kreis meldet eine neue, bestätige Coronavirus-Infektion. Damit gibt es aktuell 21 Fälle im EN-Kreis, darunter sechs in Witten.

15.41 Uhr: Landrat Olaf Schade muss für 14 Tage in Hausquarantäne. Er hatte an einer Sitzung teilgenommen, in der eine später positiv auf das Coronavirus getestete Person saß.

14.57 Uhr: Alle Schulen und Kitas in Witten sind seit Montag geschlossen. Für die Schulen gilt bis einschließlich Dienstag (17.3.) eine Übergangsfrist. Auch die meisten Kitas haben am Montag noch für Eltern mit dringendem Bedarf geöffnet. In den nächsten Tagen soll dann die Notbetreuung starten.

13.39 Uhr: Der öffentliche Nah- und Regionalverkehr im Raum Witten ist bisher noch nicht eingeschränkt worden. Es gelten aber besondere Vorsichtsmaßnahmen. Hier finden Sie weitere Informationen dazu..