Das sind unsere Alltagshelden im Corona-Jahr in Witten

Carry Riemchen sitzt bei Edeka in Witten-Bommern an der Kasse.

Witten Während die einen im Homeoffice sitzen, stehen sie Tag für Tag im Supermarkt oder am Krankenbett: Helden des Alltags aus Witten..

Ihre Arbeit ist unverzichtbar und auch bei steigenden Infektionszahlen gibt es für sie kein Homeoffice. Sie helfen anderen und machen einfach ihren Job. Wir stellen einige dieser Alltagshelden vor, die stellvertretend für ihre gesamte Berufsgruppe stehen sollen.

Am Anfang der Pandemie waren alle Kunden in Witten noch recht freundlich

Bei Edeka in Bommern ist der Teufel los. Die Verkäuferinnen ziehen die Ware so schnell sie können über das Band. Denn viele Kunden, die in der Filiale am Bommerfelder Ring einkaufen, wirken in diesen letzten Tagen eines langen Corona-Jahres gestresst. Am Anfang der Pandemie seien alle noch sehr freundlich gewesen, sagt Carry Kliemchen, die 2017 ihre Ausbildung im Supermarkt Schwalemeyer begann und bis heute geblieben ist. „Wir haben sogar Schokolade geschenkt bekommen“, erinnert sich die 25-Jährige.

Doch diese Zeit liegt Monate zurück. Jetzt, nach und vor den Feiertagen, ist sowieso viel los. "Und in diesem Jahr kommt noch Corona dazu“, sagt die junge Verkäuferin. Viele Menschen litten unter einer Art Lagerkoller, wüssten offenbar nicht wohin mit ihrem Frust. Freundlich bleibe sie trotzdem immer. „Ich mag meinen Job.“

Auch wenn Carry mit ihren 25 Jahren zu den jüngsten unter den 64 Mitarbeitern zählt, hat sie in ihrem Alltag als Verkäuferin schon viel Erfahrung gesammelt. Ein Kaufverhalten wie in diesem Jahr hat sie noch nie erlebt. „Alles, was zu kriegen ist, wird gehamstert. Von Klopapier über Mehl, Hefe bis hin zu Fertiggerichten in Dosen. Den Ausgleich zu den stressigen Schichten, die oft bis zu zwölf Stunden dauern, findet die Einzelhandelskauffrau bei ihrem Pferd. Hier kann sie abschalten und die anstrengende Arbeit ein wenig vergessen. Und was wünscht sie sich für 2021? „Dass die Menschen freundlicher zueinander sind."

Einfach zuhause bleiben geht nicht, weder im Supermarkt noch in der Altenpflege

Ebenso wenig wie die Verkäuferin aus Bommern kann Krankenpfleger Johannes Löw einfach zuhause bleiben, um sich vor Corona zu schützen. Er wird dringend vor Ort gebraucht. Der 32-Jährige kümmert sich um Covid-Patienten im Marien-Hospital. „Die Arbeit hat durch Corona auf jeden Fall zugenommen“, sagt Löw. Viele ältere Patienten auf der Station bräuchten eine intensivere Pflege. „Insgesamt ist der Arbeitsalltag deutlich schnelllebiger geworden.“

Auch die Altenpfleger Michael Rogala und Mandy Heßelink können ein Lied davon singen, wie die Pandemie ihre ohnehin schwere Arbeit noch ein bisschen schwerer macht - auch was die seelische Belastung angeht. „Anders als im Krankenhaus sind unsere Bewohner hier zuhause. Wir sind wie eine Familie“, sagt der 43-Jährige Michael Rogala. Umso tragischer sei der Verlust von Bewohnern, die mit Covid gestorben sind.

Pflegerin aus Witten: "Ein Lächeln hat früher viel bewirkt"

„Teilweise kannte ich die Verstorbenen seit Jahren“, sagt der Altenpfleger. Nun fühle er sich wie in einem Tunnel. Einerseits seien die Sterbefälle nur schwer zu verkraften. Auf der anderen Seite wollen die Pfleger mit voller Konzentration für die Lebenden da sein – und diese schützen. Von oben bis unten durch einen Schutzanzug vermummt zu sein, erschwere die Arbeit aber erheblich. „Ein Lächeln hat früher viel bewirkt“, sagt Mandy Heßelink. Doch das sei durch die Masken nun nicht mehr möglich. „Vor allem Menschen mit Demenz verstehen die Welt nicht mehr, wenn sie nur noch Vermummte sehen“, sagt die 26-Jährige.

Richtig verarbeiten werde er die Erlebnisse der letzten Monate wohl erst, wenn sich die Situation etwas beruhigt, meint Michael Rogala. Zeit zum Durchatmen hat er momentan noch nicht. Für die Zukunft wünschen sich die beiden "Helden des Alltags", dass sich bei all dem Zuspruch und Applaus der vergangenen Monate wirklich etwas an den Bedingungen in der Pflege ändern wird – auch nach Corona.