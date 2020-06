Deutsche Post verkauft Sonderstempel und Umschlag zu Witten

Witten. Zur Erstausgabe der Briefmarkenserie „Deutschland von oben“, die das Freibad Witten zeigt, gibt’s einen Sonderstempel und den passenden Umschlag.

Am 1. Juli erscheint bei der Deutschen Post eine Briefmarke, die das Freibad Witten aus der Luft zeigt. Zur Freude der Briefmarkensammler bringt die Post außerdem einen Sonderstempel und einen Sonderumschlag zur Briefmarkenpräsentation „Deutschland von oben“ – „Freibad Witten“ heraus.

Nach einer Mitteilung der Deutschen Post erscheint nächste Woche ein eigens zu diesem Anlass erstellter Sonderstempel und ein limitierter EB-Brief im Format C6. Pfiffige Sammler können sich diesen Termin notieren: Das „Erlebnis Briefmarken“-Team ist mit einer Sonderpostfiliale in Witten vor Ort. In der Post in der Stadtgalerie (Finanzcenter Hammerstraße) gibt es am Donnerstag, 2.7., von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr einen Stand. Dort werden die Sondermarke, der Sonderstempel und der EB-Brief verkauft.

Zusätzlich führt das Briefmarken-Team sein umfangreiches Angebot an Briefmarkenmotiven und sonstigen Leckerbissen der Philatelie mit. Philatelie-Liebhaber erhalten den Sonderstempel außerdem ab dem 2. Juli für einen Monat unter dieser Adresse: Deutsche Post AG, Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle Brief, 92627 Weiden.