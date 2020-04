Dortmund: Frau aus Witten von Auto überrollt und getötet

Die Staatsanwaltschaft Dortmund ordnete die Sicherstellung des Golfs und die Beschlagnahme des Leichnams an. Zeugen werden gesucht: 0231/132-1521.

Dortmund Aus noch ungeklärten Gründen lag eine Wittenerin auf einer Straße in Dortmund. Die 53-Jährige wurde von einem Pkw überrollt und getötet.

Die Polizei in Dortmund rätselt zu den Hintergründen eines tödlichen Verkehrsunfalls. Am frühen Montagmorgen (27.4.) ist eine 53-jährige Wittenerin in Dortmund von einem Auto überrollt worden und verstorben.

Laut Polizei war ein 64-jähriger Autofahrer aus Dortmund um 2.50 Uhr auf der Stockumer Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt lag eine 53-jährige Frau aus Witten mitten auf der Fahrbahn. Die Frau wurde von dem Auto überrollt und erlitt tödliche Verletzungen.

Wittenerin hatte sich vorher ins Krankenhaus bringen lassen

Rettungskräfte und ein Notarzt konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Notfallseelsorger betreute den Dortmunder, der sichtlich unter Schock stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe, warum die Frau auf der Straße gelegen hat, sind völlig unklar.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich die Wittenerin kurz vor dem Unfall auf eigenen Wunsch mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportieren ließ. Die Wartezeit dort nutzte sie offenbar, um sich wieder aus dem Krankenhaus zu entfernen.

