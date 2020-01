Drei neue Hotels entstehen in Witten

Gleich mehrere neue Hotels entstehen in Witten in unmittelbarere Nachbarschaft: Die Wohnungsgenossenschaft Mitte baut ein neues Hotel direkt gegenüber von Bus- und Hauptbahnhof. Dafür wurden zwei Mietshäuser an der Bellerslohstraße 25 und 27 abgerissen. Das „Drei-Sterne-Hotel plus“ soll über 132 Zimmer verfügen.

Die Dortmunder Hoteliersfamilie Riepe möchte hinter ihrem bisherigen Parkhotel an der Bergerstraße ein neues, barrierefreies Hotel mit 80 Zimmern bauen. Das siebengeschossige Hotel mit 60 Einzel- und 20 Doppelzimmern entsteht im Grünzug zwischen dem bisherigen Hotelparkplatz und dem Saalbauparkplatz,

Außerdem entsteht am Kemnader Stausee ein drittes neues Mittelklassehotel.