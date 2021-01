Drei Seniorenheim-Bewohner aus Witten erliegen Corona-Virus

Dem Coronavirus erlegen sind zwei Bewohnerinnen aus dem Seniorenheim Lutherhaus Bommern in Witten.

Witten. Die Inzidenz im EN-Kreis ist auf 104,9 gesunken, in Witten liegt sie bei 132,69. Verstorben sind Bewohner der Altenheime in Bommern und Stockum.

Täglich muss das Kreisgesundheitsamt traurige Nachrichten aus den Altenheimen vermelden. Auch am Donnerstag (7.1.) sind fünf Bewohner von Pflegeheimen an Covid 19 verstorben, drei davon aus Witten.

Dem Virus erlegen sind eine 77-jährige und eine 74-jährige Frau, die zuvor im Lutherhaus Bommern lebten, sowie eine 95-Jährige aus dem Seniorenhaus Stockum. Damit ist die Zahl der Wittener Coronatoten auf 44 gestiegen. Davon haben 30 zuletzt in Altenheimen gelebt.

15 Pflegeeinrichtungen mit Coronafällen

Verstorben sind elf Bewohner der Feierabendhäuser, vier Bewohner der Awo Egge, fünf aus dem Lutherhaus Bommern, zwei der Seniorenresidenz Breddegarten, zwei von Chelonia Betreutes Wohnen, drei vom Seniorenhaus Witten-Stockum sowie jeweils ein Bewohner von Haus Buschey, vom Haus am Voß'schen Garten und vom Awo-Seniorenzentrum Annen.

Insgesamt meldet die Kreisverwaltung 503 aktuelle Corona-Fälle aus 15 Pflegeeinrichtungen. Einen größeren Ausbruch gibt es aktuell in der Hattinger VAMED Klinik. Wittener Pflege- und Seniorenheime mit positiven Fällen oder Verdachtsfällen sind die Seniorenresidenz Breddegarten, das Awo-Altenzentrum Egge, Seniorenhaus Stockum, Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, Haus am Voß’schen Garten, Lutherhaus Bommern, Haus Buschey und St. Josefshaus Herbede.

Höchste Inzidenz in Witten am 1. Januar

Der Kreis meldet von Mittwoch auf Donnerstag 116 Neuinfektionen, damit gibt es bislang 6681 bestätigte Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 104,9.

In Witten sind zurzeit 339 Personen erkrankt, 1572 gelten als genesen. Die Inzidenz liegt bei 132,69. In den letzten Wochen waren , erreichten allerdings nie die kritische 200er-Marke. Um die Weihnachtszeit lag die Inzidenz bei 161, Höhepunkt war der 1. Januar mit 184,34.