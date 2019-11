Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein „Dankeschön“ für besondere Menschen

Landrat Olaf Schade hat Trauerbegleiterin Annette Wagner das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, so die ganz korrekte Bezeichnung, im Schwelmer Kreishaus verliehen. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl zu vergeben hat.

„Die Übergabe des Ordens an Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises ist für mich immer ein besonderer Termin. Zum einen, weil pro Jahr nur wenige Personen dieses einmalige Dankeschön unseres Landes erhalten“, so der Landrat in seiner Ansprache. „Zum anderen, weil sich so die Chance bietet, außergewöhnliche Menschen kennenzulernen.“