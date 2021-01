Fotodesignerin aus Witten erhält Preis für Dokumentation

Witten. Julia Unkel (38) aus Witten hat eine Dokumentation zu einem ungewöhnlichen Thema veröffentlicht. Dafür wurde sie ausgezeichnet.

Es war ein sperriges Stück Arbeit - das Fotoprojekt über den einstigen PCB-Skandal im Dortmunder Hafengebiet. Fotodesignerin Julia Unkel (38) setzte es dennoch in die Tat um. Die Wittenerin hat das Thema von allen Seiten beleuchtet, mit Betroffenen gesprochen und im Bild festgehalten. Dafür ist sie ausgezeichnet worden.

Unkels fotografische Dokumention hat in diesem Jahr auf den Stuttgarter Buchwochen den Fotobuchpreis 2020/21 erhalten. Die Publikation trägt den Titel "255,736 Mikrogramm" und ist eine visuelle Aufarbeitung des PCB-Skandals um die Firma Envio in Dortmund. Julia Unkel präsentierte die Fotografien bereits im November 2019 im Dortmunder Depot.

Fotodesignerin zog von Dortmund nach Witten

"Das Thema PCB kann man eigentlich nicht packen", erzählt die Fotografin im Gespräch. "Man sieht, hört, riecht und fühlt es nicht - aber es macht richtig krank. Nicht ich habe das Thema gefunden sondern das Thema hat mich gefunden." Julia Unkel wohnte bis 2013 in der Nähe des Dortmunder Hafens, bevor sie mit ihrer Familie an den Crengeldanz zog. Anstoß gab ein Info-Blatt der Bürgerinitiative und ein Film-Beitrag des WDR.

"Dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen und mir viele schlaflose Nächte bereitet", erinnert sie sich. Zuspruch und Rückendeckung bekam sie von Peter Liedtke und Freundin Selina Pfrüner. Sechs Jahre hat Unkel an ihrem Werk gearbeitet, bis sie es 2019 schließlich im Selbstverlag veröffentlichte. Nicht als Hardcover-Bildband, sondern im journalistischen Format einer Tageszeitung.

Wittenerin freut sich über Anerkennung durch den Preis

Es sind überwiegend Sachaufnahmen und Details, die den Fotoband ausmachen. Ohne große Worte. Nur hinten im Index stehen unter den kleinen Prints erklärende Bildzeilen. Im Vorwort liefert Raumplanerin und "Urbanistin" Svenja Noltemeyer erklärende Informationen und Denkanstöße zum Thema.

Auf der Buchmesse in Stuttgart erhielt "255,236 Mikrogramm" jetzt in der Kategorie "Self-Publishing" den Fotobuchpreis in Silber. Das macht die junge Fotografin sehr stolz, auch wenn es dafür kein Preisgeld gab. "Das ist eine tolle Anerkennung", freut sich Julia Unkel.

Corona machte dem Projekt einen Strich durch die Rechnung

Corona machte dem Projekt anfangs einen dicken Strich durch die Rechnung. Nach der Bilderschau auf Zeche Zollverein war erstmal Schluss. Mittlerweile wandert die Ausstellung - allerdings nur im digitalen Format - um die Welt. Gedanklich arbeitet Julia Unkel bereits an ihrem nächsten Bildprojekt zum Thema Wechseljahre. Auch das ist eine Aufgabe, die sich nur schwer in Bilder umsetzen lässt.

Eigentlich wollte Unkel mal Schauspielerin werden. "Aber als ich erfolgreich durch fünfzehn Aufnahmeprüfungen gerattert bin, habe ich umgesattelt und bin zur Fotografie gekommen", erinnert sie sich. Ihr Design-Studium an der Fachhochschule in Dortmund schloss sie 2011 mit ihrer Dokumentation "Im Angesicht" über Schlachthöfe ab. Dafür gab es internationale Anerkennung.

Lange Jahre hat die Wahl-Wittenerin beim Verein ETSV Witten in der Oberliga Handball gespielt. Sie fühlt sich mit Ehemann Marcus Düdder (52) und den Söhnen Oscar (7) und Ben (15) in der Ruhrstadt mittlerweile richtig wohl.

>>> INFO:

Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind langlebig, giftig und können verschiedene chronische Erkrankungen verursachen. 2001 wurde PCB international verboten.

Mehr Infos zu Julia Unkels fotografischer Dokumentation unter www.juliaunkel.com.

