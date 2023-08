Grünen-Politiker Janosch Dahmen bei Unfall schwer verletzt

Janosch Dahmen, Mitglied des Bundestages, hier am Berliner Platz in Witten.

Witten/Berlin. Der Wittener Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen ist bei einem Unfall auf einer Baustelle schwer verletzt worden. Die Luftrettung war im Einsatz.

Der aus Witten stammende und bundesweit bekannte Grünen-Politiker Janosch Dahmen soll bei einem Unfall auf einer Baustelle im Norden Brandenburgs schwer verletzt worden sein. Per Hubschrauber wurde er in eine Berliner Klinik geflogen.

Zunächst hieß es in Medienberichten, der 41-Jährige soll am Mittwoch in einem Haus von einem herabstürzenden Dachbalken getroffen worden sein und habe daraufhin das Bewusstsein verloren. Dies dementierte am Samstag eine Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion: „Er ist nicht von einem Dachbalken getroffen worden und hat keine Kopfverletzung erlitten“, berichtet die dpa. Weiter wollte die Sprecherin sich zu dem Unfall nicht äußern. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt und ihm gehe es den Umständen entsprechend gut.

Der Gesundheitsexperte von Bündnis 90/Die Grünen lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berlin und ist nur noch selten in seiner Heimat Witten. Janosch Dahmen ist selbst Unfallchirurg und Notfallmediziner und arbeitete in der Vergangenheit als Ärztlicher Leiter eines Luftrettungszentrums in Duisburg. Danach war er als Oberarzt im Berliner Rettungsdienst beschäftigt. Seit 2020 sitzt er als Nachrücker im Bundestag. In der Corona-Krise erlangte er bundesweite Bekanntheit. Mittlerweile ist er Gesundheitspolitischer Sprecher seiner Partei.

